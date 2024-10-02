Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран, который во вторник вечером нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля, "совершил большую ошибку и заплатит за нее".

"Иран совершил большую ошибку сегодня вечером — и он заплатит за это. Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и отомстить нашим врагам, — сказал он. — Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы на нас ни напал — мы нападем на него".

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари также заявил, что действия Тегерана будут иметь серьезные последствия.

По его словам, израильские и американские системы ПВО эффективно сработали против запущенных из Ирана ракет.

"Иран […] подталкивает Ближний Восток к эскалации. Сегодняшние события будут иметь последствия", — сказал он.

"У нас есть планы, и мы будем действовать в том месте и в то время, в которые решим", — добавил представитель ЦАХАЛ.

Через несколько часов после иранского обстрела израильские военные нанесли новые удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте.

Перед этим Армия обороны Израиля предупредила местных жителей о необходимости эвакуироваться.

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал удары Ирана "значительной эскалацией" и сообщил, что в общей сложности Тегеран запустил около 200 баллистических ракет (позднее такую же цифру озвучило государственное телевидение Ирана).

Салливан отказался комментировать возможность ответных мер со стороны Израиля или США, но подтвердил, что американские эсминцы помогали Израилю сбивать иранские ракеты.

Как сообщил на брифинге представитель Пентагона Пэт Райдер, в отражении атаки участвовали два эсминца ВМС США, которые находятся в Средиземном море.

По данным американского военного ведомства, удары во вторник были "вдвое масштабнее" первой иранской атаки на Израиль в апреле этого года.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон полностью поддерживает Израиль.

По словам Байдена, по его прямому указанию американские военные "активно поддерживали оборону Израиля" во время удара.

Он также добавил, что иранская атака была отбита и оказалась неэффективной.

Вице-президент и кандидат в президенты от Демократической партии на предстоящих выборах Камала Харрис заявила, что наблюдала за атакой в реальном времени из Белого дома вместе с Байденом.

Она сказала, что полностью поддержала решение Байдена отдать приказ американским кораблям сбивать ракеты, нацеленные на Израиль.

Министр обороны США Ллойд Остин написал в ночь на среду в соцсети X, что Вашингтон по-прежнему привержен достижению дипломатического урегулирования, но при этом готов защищать Израиль от иранской агрессии в случае необходимости.

Что говорят власти Ирана

Иранские власти утверждают, что наносили удары только по военным объектам в Израиле и не хотят полномасштабной войны, однако готовы отстаивать право на самооборону.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции заявляли, что удары по Израилю стали ответом на убийство в Тегеране лидера ХАМАС Исмаила Хании, а также смерть лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате удара по Бейруту в минувшую субботу.

В КСИР предупредили, что в случае ответных действий Израиль "столкнется с еще более сокрушительными атаками".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан написал в соцсети X, что целью удара было показать Израилю, что Иран готов защищать свои интересы и своих граждан.

По его словам, во вторник Иран показал лишь долю своих возможностей, и предостерег израильские власти от дальнейшей эскалации.

Поздно вечером во вторник глава МИД Ирана Аббас Аракчи написал в соцсети X, что иранская операция завершена, и заявил, что в случае ответных действий со стороны Израиля реакция Тегерана будет "сильнее и мощнее".

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