Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об "ожесточенных боях" в южном Ливане и призвала жителей региона не посещать районы южнее реки Литани. Незадолго до этого движение "Хезболла" сообщило о первом с начала израильской военной операции в Ливане боестолкновении с израильскими военными возле населенного пункта Одайсе на юге страны.

В "Хезболле" утверждают, что боевики движения нанесли израильтянам потери и заставили их отступить. Кроме того, они заявили о нанесении ракетно-артиллерийского удара по крупному скоплению израильских войск в районе населенного пункта Мисгав Ам на севере Израиля, и о ракетных ударах по позициям ЦАХАЛ в трех других местах.

По данным израильского командования, утром в среду из Ливана по Израилю запустили 50 реактивных снарядов. В населенном пункте Метула, основную часть жителей которого эвакуировали, повреждены 10 домов.

Тем временем израильтяне развернули на юге Ливана вторую дивизию для наземных операций против "Хезболлы", сообщает The Times of Israel. 36-я дивизия пересекла границу вслед за 98-й дивизией, которая вошла в Ливан в ночь на вторник.

Израильские военные призвали эвакуироваться гражданских лиц из двух десятков деревень на юге Ливана. В заявлении ЦАХАЛ подчеркивается, что любое строение, используемое "Хезболлой" для военных нужд, является целью. Накануне такое предписание получили жители еще 28 ливанских деревень.

23 сентября Израиль на фоне обострения отношений с "Хезболлах" объявил о начале на ливанской территории наступательной операции под названием "Стрелы севера". В ходе операции ЦАХАЛ начал наносить точечные воздушные удары по Ливану, в том числе по Бейруту и его пригородам. Израильские военные заявили об уничтожении более чем десятка командиров "Хезболлах", в том числе лидера организации Хасана Насраллы.

Утром 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов движения "Хезболла" в приграничном районе на юге Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного группировке министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболла", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболла" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует "Хезболлу" и требует прекращения военных операций ЦАХАЛ в секторе Газа, также уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.

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