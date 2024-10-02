Саломе Зурабишвили не подписала закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и вернула его в парламент. Однако президент Грузии не наложила на него вето, что дает право подписать закон спикеру парламента, сообщает Deutsche Welle.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписывать закон о запрете пропаганды ЛГБТ, сообщила в среду, 2 октября, администрация главы государства. "Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ-пропаганды и вернула его парламенту", - заявили журналистам.

При этом в администрации уточнили, что Зурабишвили не наложила вето на закон. Согласно грузинскому законодательству, если президент не подписывает какой-либо закон, то право подписать его через определенное время имеет спикер парламента.

Закон о "семейных ценностях" вызвал критику ЕС

17 сентября парламент Грузии принял в окончательном чтении законопроект о "семейных ценностях", запрещающий "пропаганду ЛГБТ" и смену пола. Документ поддержали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта". За законопроект проголосовали 84 парламентария, против не высказался ни один. При этом оппозиция бойкотировала голосование. Чтобы закон вступил в силу, его должен был подписать президент.

Среди прочего новый закон запрещает однополые союзы и альтернативные формы брака, а также возможность усыновления детей лицами, "идентифицирующими себя с другим гендером" и негетеросексуальными людьми. Кроме того, нововведения предполагают запрет операций по смене пола, указания в документах гендера, отличного от биологического пола, а также "пропаганды ЛГБТ" в образовательных учреждениях, СМИ и в публичном пространстве. Следить за исполнением данных норм будет специальная комиссия, а нарушителям грозят штрафы, запрет на профессиональную деятельность, а также лишение свободы. Контент, пропагандирующий гомосексуальные отношения, будет изыматься или запрещаться к показу и распространению, следует из поправок.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Грузию отозвать этот закон, назвав его "ущемляющим основные права людей" и "усиливающим дискриминацию и стигматизацию". По словам Борреля, этот закон "еще больше сбивает" Тбилиси с пути к вступлению в Евросоюз.

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