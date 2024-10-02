Россия захватила Угледар. Что потеря города значит для Украины?

Силы обороны Украины в среду официально подтвердили выход из Угледара. Российские военные ранее заявили о захвате города на юго-западе Донецкой области. По сообщению оперативно-стратегической группы войск "Хортица", из-за угрозы окружения украинские военные решили вывести войска из города, сообщает Русская служба Би-би-си.

Еще год назад потеря Угледара означала бы тяжелый удар для украинской армии, вынуждавший ее менять оборонительную конфигурацию как на восточном, так и южном фронтах.

Этот город-крепость входил в цепь крупных опорных пунктов ВСУ по линии Торецк — Нью-Йорк — Авдеевка — Марьинка — Угледар — Большая Новоселка и далее на Запорожье.

О важности этого городка (менее 15 тысяч населения до войны) говорят яростные попытки российской армии захватить его с самого начала вторжения в Украину. Порой казалось, что ее успех близок — в ноябре 2022 года она подошла вплотную к Угледару со стороны поселка Павловка. Но последующие массированные атаки на город неизменно оборачивались для россиян огромными потерями.

Вероятно, украинское командование рассматривало Угледар не только как опорный пункт, но и как плацдарм для удара в обход Донецка с юга в направлении Докучаевска или Волновахи, а также быстрого прорыва на Мариуполь в случае успеха наступления на южном фронте летом 2023 года. Туда направлялись самые боеспособные подразделения.

Но украинское наступление на юге не достигло своих целей, а российская армия сконцентрировала свои силы в Донецкой области, начав череду кровопролитных наступательных операций на главные опорные пункты ВСУ.

К осени 2024 года ситуация на фронтах в Донбассе сильно изменилась. Украина потеряла Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Нью-Йорк, из последних сил держится Торецк, российские войска продвигаются к Покровску, штурмуют Часов Яр, близки к тому, чтобы разрезать украинский плацдарм на Купянском направлении.

Угледар как важный элемент оборонительной цепи утратил свое значение.

Что город обречен, стало ясно в середине сентября, когда российские части прорвались почти одновременно с правого фланга, в районе Водяного, и с левого, в районе Пречистовки.

Кольцо вокруг Угледара начало сжиматься, а когда российская артиллерия и дроны взяли под огневой контроль последний путь отхода на север — дорогу на Богоявленку — стала реальной угроза полного окружения украинского гарнизона в Угледаре, а это была как минимум бригада численностью до 2 тыс. солдат.

Военные эксперты и участники боев с украинской стороны считают, что командование ВСУ запоздало с приказом об отходе из города, хотя это мнение может быть субъективным. Судя по сообщениям из зоны боевых действий, последние три-четыре дня украинские части планомерно отступали с южных окраин города к центру, ведя арьергардные бои и удерживая позиции на флангах.

Развязка наступила 1 октября, когда в сети появились кадры с водружением российских знамен на разбитых зданиях сначала на западе, а потом и в центре города. Провоенные российские блогеры торжествовали; но свободное перемещение российских военных говорило о том, что крупных подразделений ВСУ в центре города уже нет — судя по всему, они отошли на север. А значит, нет и окружения.

"В результате действий противника возникла угроза окружения города. Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", — заявило 2 октября командование украинской группы войск "Хортица".

Прогнозировать дальнейшее развитие событий на этом направлении трудно. От Угледара до административных границ Донецкой области — в среднем 30-40 км, крупных населенных пунктов на этом направлении нет.

"Когда отход не организован, начинается хаос". Украинские бойцы — о выходе из Угледара

Корреспондент Би-би-си Абдужалил Абдурасулов поговорил с двумя солдатами 72-й бригады ВСУ, которые вышли из Угледара и заняли новые позиции в том же районе.

Они утверждают, что их подразделения вышли из Угледара заранее, до последнего штурма.

Один из двух собеседников, пулеметчик, который пожелал остаться не названным по имени, рассказал, что в последние несколько дней украинским бойцам пришлось самостоятельно выбираться из Угледара пешком.

По словам второго собеседника, Романа, при попытках выйти из руин города многие были убиты или ранены российскими дронами и артиллерией, много пропавших без вести.

В последние дни сентября россияне смогли с запада подойти почти вплотную к единственной оставшейся дороге, связывавшей Угледар с тылом, с селом Богоявленка, и гарнизон оказался в полуокружении: россияне дронами и артиллерией расстреливали все, что двигалось по этой дороге.

"Подвозить пытались, направляли эвакуационные экипажи для вывоза 200-х и 300-х [убитых и раненых], но безуспешно. Потеряли несколько машин, на этом решили остановиться", — рассказал Роман.

Когда россияне вошли в город, украинские части начали отходить, не дожидаясь приказа.

"Когда отход не организован, начинается хаос, это естественное правило войны", — рассуждает пулеметчик. По его словам, некоторые группы были дезориентированы, поскольку потеряли радиосвязь, им приходилось быстро самостоятельно принимать решения, и часто это было решение об отступлении.

Роман объяснил, что их укрепленные позиции были разрушены российскими бомбами, снарядами и ракетами, и в этой ситуации отход с позиций был неизбежен.

"Как воевать, когда ты остался на позиции один, а по тебе летит из всего? Либо погибать, либо отходить", — пояснил Роман.

Но и выбираться из почти окруженного города было крайне опасно. Днем такие попытки были равноценны миссии смертника.

В основном украинские солдаты пытались уходить по ночам, притом по минным полям по обозначенным следам, чтобы не идти по простреливаемой дороге на Богоявленку.

"До недавнего времени эвакуационные машины могли заезжать под покровом темноты с выключенными фарами. Но как только российские войска дошли до центра города, спастись стало возможно только пешком", — сказал Роман.

"Не знаю, что это: страх перед высшим командованием или приказ самого высшего командования тянуть до последнего на крови простых пацанов. Для всех нас это непонятно", — признался пулеметчик.

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