Израильское командование отчиталось о восьми военнослужащих, погибших в боях с "Хезболлой" в ходе наземной операции, проводимой на территории Ливана. Семь участников вылазки получили ранения, сообщает Русская служба Би-би-си.

"Силы коммандос, включая солдат из подразделения "Эгоз", обнаружили и уничтожили боевые структуры "Хезболлы"… Войска в сотрудничестве с ВВС Израиля уничтожили террористов и ликвидировали террористическую инфраструктуру с помощью боеприпасов точного наведения и ближнего боя", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Незадолго до этого было названо имя первого израильского военнослужащего, погибшего в Ливане с начала наземного вторжения. Им оказался 22-летний капитан Эйтан Ицхак Остер, командир группы в подразделении "Эгоз" — элитном отряде израильского спецназа, который специализируется на противодействии партизанским операциям.

В оборонном ведомстве также уточнили, что за день израильские силы углубились на север от ливанской границы примерно на 400 м.

Эту информацию подтвердили военные и в самом Ливане, заявив, что израильские войска нарушили "голубую линию" — контролируемую ООН границу, отделяющую Ливан от Израиля и оккупированных им Голанских высот, — продвинувшись вглубь страны примерно на 400 метров .

Государственное Национальное агентство новостей Ливана сообщило, что в результате нападения израильтян на город Айтарун, расположенный на юге страны, "погибли шесть [мирных] жителей города и фельдшеров из Исламского управления здравоохранения".

Само учреждение, утверждается в сообщении агентства, "полностью разрушено" ударами израильской авиации — равно как и здание подведомственной клиники. Более того, когда на место происшествия прибыли бригады "скорой помощи", врачей якобы "обстрелял вражеский беспилотник".

Еще о трех погибших мирных ливанцах сообщалось в среду утром, после того как израильские войска нанесли удар по приграничной деревне Дебель.

В самом Израиле оба заявления о погибших гражданских лицах оставили без комментариев.

"Первый раунд войны"

Представитель "Хезболлы" заявил, что сегодняшние столкновения с Армией обороны Израиля на юге Ливана стали частью "первого раунда войны". "Наши силы и бойцы сопротивления полностью готовы к обороне от врага", — заявил представитель "Хезболлы" Мохаммад Афиф, которого цитируют Reuters и NBC.

Афиф добавил, что у "Хезболлы" достаточно оружия для боев с израильской армией.

"Хезболла" также утверждает, что ее бойцы нанесли потери израильским войскам, пытавшимся, по словам боевиков, окружить деревню Ярун на юге Ливана.

В сообщении говорится, что около полудня по местному времени бойцы "Хезболлы" привели в действие взрывное устройство, в результате чего пострадали израильские военнослужащие.

Группировка в третий раз за день сообщила о прямых столкновениях с израильской армией. Ранее "Хезболла" заявила о столкновении с израильскими военными, "проникшими" в ливанский город Марун аль-Рас, который расположен примерно в 5 км к северо-востоку от Яруна.

ЦАХАЛ не подтвердил данные об этом столкновении с бойцами "Хезболлы".

Израильский танк на границе с Ливаном Автор фото,AHMAD GHARABLI/AFP

По словам израильских военных, решение об отправке дополнительных подразделений принято из-за участившихся перестрелок между израильскими войсками и "Хезболлой" в приграничном районе между Израилем и Ливаном.

Израильские военные заявили, что пехота и бронетанковые войска из 36-й дивизии, включая бригаду "Голани", 188-ю бронетанковую бригаду и 6-ю пехотную бригаду, присоединяются к "локальным, целевым рейдам" на объекты "Хезболлы" в южном Ливане, которые начались в понедельник.

В среду утром ЦАХАЛ выпустил новое предупреждение об эвакуации жителей около 25 деревень на юге Ливана.

Предупреждение, опубликованное в соцсетях представителем ЦАХАЛ Авихаем Адраи на арабском языке, появилось после сообщений о столкновениях на юге Ливана.

В предупреждении говорится, что израильские военные не намерены причинять вред жителям Ливана и они должны немедленно эвакуироваться к северу от реки Авали, находящейся примерно в 50 км от границы с Израилем. Авали протекает севернее другой реки, Эль-Литани, считавшейся возможным рубежом наземной операции Израиля в Ливане. Эль-Литани находится примерно в 40 км от границы с Израилем.

Сегодня утром на севере Израиля звучали сирены, предупреждавшие о приближающемся ракетном обстреле.

ЦАХАЛ объявлял тревогу в населенных пунктах вокруг Хайфы и Западной Галилеи, недалеко от границы Израиля с Ливаном. Позже израильские СМИ сообщили со ссылкой на ЦАХАЛ сообщили, что в среду утром из Ливана по северу Израиля было выпущено до 100 ракет.

Как отмечает редактор Би-би-си по Ближнему Востоку Себастиан Ашер, введение дополнительных израильских войск в Ливан говорит о том, что Израиль может выйти за рамки ограниченных операций в ходе своего наступления на "Хезболлу".

До сих пор Армия обороны Израиля заявляла, что ее цель ограничивается уничтожением инфраструктуры ливанского ополчения в приграничной зоне, с тем чтобы десятки тысяч израильтян смогли вернуться в свои дома на севере Израиля.

Израильская сторона заявила, что не планирует более масштабного наземного вторжения в Бейрут и другие ливанские города. За последние несколько часов Израиль нанес несколько ударов по южным пригородам Бейрута.

"Хезболла" заявляет, что отразила израильскую наземную атаку и продолжает обстреливать Израиль ракетами.

Совбез ООН: "Время на исходе"

На экстренном заседании Совета Безопасности ООН, посвященном обострению арабо-израильского конфликта, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил, что "пожары, полыхающие на Ближнем Востоке, быстро превращаются в настоящее адское пекло".

По его словам, за последнюю неделю ситуация "изменилась с плохой на гораздо, гораздо худшую", однако подразделения миротворческих отрядов "голубых касок" остаются на своих прежних позициях, и "флаг ООН продолжает развеваться, несмотря на просьбу Израиля его перенести".

Гуттериш закончил свое выступление в Совебезе призывом любым способом "избежать тотальной войны в Ливане", которая будет иметь "глубокие и разрушительные последствия".

"Время на исходе", — предупредил генсек.

Постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала ракетный обстрел израильской территории со стороны Ирана существенной эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Она призвала коллег по Совбезу как можно скорее выступить с официальным осуждением обстрела всем международным сообществом, а также обеспечить Тегерану "серьезные последствия" в качестве наказания.

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