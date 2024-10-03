Сотрудник российского федерального телеканала представлялся корреспондентом Би-би-си, чтобы получить возможность снимать мероприятия российских оппозиционеров в Европе. Би-би-си поговорила с лже-корреспондентом Би-би-си.

Би-би-си обнаружила человека, который пытался выдать себя за специального корреспондента Русской службы Би-би-си. Этот человек — бывший сотрудник НТВ и медиагруппы "Известия", сейчас работающий на компанию-производитель контента для РЕН ТВ. Он завел WhatsApp и Telegram на британский номер телефона под именем Марк Назаров и создал почту с адресом marknazarov.bbc@gmail.com. Настоящие рабочие почтовые адреса корреспондентов Би-би-си расположены на собственном сервере корпорации. Кроме того, этот человек напечатал удостоверение, имитирующее пресс-карту корреспондента Би-би-си, но не смог верно написать по-английски на поддельном документе "действительно до" — слово "valid" он написал через "w".

Вооружившись этим набором, "Марк Назаров" попытался аккредитоваться на встречу Татьяны Лазаревой с поклонниками в немецком Дюссельдорфе 16 июля. Бывшая телеведущая в России заочно арестована по делу об оправдании терроризма. В Дюссельдорф Лазарева приехала на съемки своего проекта "Где Я?" — про русскоязычных подростков, эмигрировавших после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Fоtо: BBC News

Активист Юрий Никитин, узнав о планах Лазаревой, предложил ей устроить встречу с поклонниками в городе. Никитин — председатель правления Freies Russland NRW (Свободная Россия — Северный Рейн-Вестфалия), это одна из антивоенных организаций русскоязычной диаспоры. Получив согласие Лазаревой, он разместил анонс встречи с ней в фейсбуке и вскоре получил электронное письмо с адреса marknazarov.bbc@gmail.com.

Автор представлялся "репортером BBC" по имени Марк и просил помочь с организацией интервью с Лазаревой. Никитин не нашел упоминаний репортера Марка Назарова на сайте Би-би-си и попросил того прислать ссылки на его публикации. В ответ "Назаров" отправил несколько материалов о ЧВК "Вагнер", опубликованных на сайте Русской службы Би-би-си без указания авторов, утверждая, что он тоже принимал участие в их подготовке. На самом деле "Назаров" к ним непричастен, в этих материалах Би-би-си не указывала авторов в целях их безопасности.

"Марк Назаров" не убедил Никитина, и активист связался с редакцией Русской службы Би-би-си.

Кто создал "Марка"

Выяснить, кто на самом деле выдает себя за "репортера BBC", оказалось нетрудно. Обратный поиск фотографии из профиля "Марка Назарова" в Telegram по "Яндекс Картинкам" привел на страницу во "ВКонтакте" под ником Harizmatica Shiryaev.

Фотография из аккаунта "Марка" в Telegram появилась во "ВКонтакте" Ширяева еще в 2021 году. На этой же странице в посте-приглашении на свой день рождения он представляется полностью — Айрат Маратович Ширяев.

Во "ВКонтакте" он указал себя как солиста группы "Воскресный лайм", но, судя по его другим страницам в соцсетях — фейсбуке, линкедине, инстаграме, он еще и давно работает на телевидении. В фейсбуке его местом работы указан канал РЕН ТВ. Во "ВКонтакте" Би-би-си также удалось найти фильм РЕН ТВ, в котором Ширяев указан автором.

Fоtо: BBC News / screenshots

В разговоре с Би-би-си Никитин вспомнил, что на оппозиционные митинги, которые он устраивал в Дюссельдорфе, уже "приходили непонятные люди с камерами". "Мы предполагали, что это какие-то российские пропагандистские медиа, но чтобы люди хотели аккредитоваться официально и присылали фейковые документы, для нас впервые", — сказал Никитин.

В апреле 2024 года на государственном канале "Россия 24" вышел "фильм-расследование" пропагандиста Аркадия Мамонтова "Иноагенты", посвященный российским активистам и политикам, которых Минюст РФ объявил "иностранными агентами". Показанные в нем интервью журналистки Анны Наринской, а также ведущих "Дождя" Анны Монгайт и Эдуарда Бурмистрова снимал человек, представлявшийся "журналистом боснийского агентства Buđenje Владо Тушевляк". Он говорил, что снимает фильм "о русских, которым пришлось покинуть Россию". Тушевляк в действительности не был журналистом, но передал съемку ВГТРК.

Би-би-си попросила организаторов мероприятия с Лазаревой не отказывать "Марку Назарову" в аккредитации, чтобы попробовать встретиться с ним в Дюссельдорфе. Лазареву об этом предупредили.

В Дюссельдорф "Назаров" не приехал, но отправил на мероприятие нанятых им местных стрингеров — Ольгу и Сергея. Их он тоже убедил, что работает на Би-би-си. Ольга (она попросила не упоминать свою фамилию из соображений безопасности) показала переписку с "Марком Назаровым" в WhatsApp, он отправил ей техническое задание на съемку и список вопросов для интервью с Лазаревой. Среди прочих были такие: "В России вас внесли в список террористов и экстремистов. Что вы думаете по этому поводу?", "Российская пропаганда говорит, что вы радуетесь ударам ВСУ по России, если не вырывать из контекста, как на самом деле вы говорили?". Ольгу эти вопросы не смутили.

В назначенный день 16 июля она подошла на мероприятии к Лазаревой и сказала, что снимает для Би-би-си. Затем корреспондент Русской службы Би-би-си прервал разговор и сообщил Ольге, что человек, заказавший ей съемку, ввел ее ввел в заблуждение — в действительности на Би-би-си он не работает.

Она позвонила "Марку Назарову" по номеру телефона, с которого тот писал ей в WhatsApp, и попыталась выяснить, кто он на самом деле. Собеседник Ольги продолжал утверждать, что он репортер Би-би-си, раньше работал "на "Эхе", у Венедиктова" и "уехал из России после начала СВО (специальной военной операции, так в России официально называют вторжение в Украину — прим. Delfi)". Правильно назвать имя редактора Русской службы Би-би-си "Назаров" не смог, а на вопрос Ольги "почему мне говорят, что вас на самом деле зовут Айрат?" ответил: "Нет, вряд ли, это какое-то недоразумение. Вообще даже удивлен, почему вы решили меня Айратом назвать".

Затем Би-би-си перезвонила на номер, с которого писал и звонил "Марк", уже по видеосвязи. Человек, снявший трубку, был очень похож на Айрата Ширяева, но продолжал настаивать, что его зовут Марк Назаров и что он "спецкорреспондент Би-би-си, русской службы новостей" (такого подразделения не существует, в структуре корпорации есть только Русская служба Би-би-си).

"Марк Назаров" утверждал, что делает спецпроекты "по поводу наших иноагентов, которые там из серии, скажем так, Россию не особо хорошо любят". Затем он начал интересоваться, "какая существует проблема" и "почему он не может получить видео" с Лазаревой.

Он попытался предложить деньги за передачу съемки: "Я претензий не понимаю. Мы можем сейчас решить вопрос с видео? Потому что видео — самое главное. Мы сейчас будем с вами препираться, или мы решим вопрос с видео? Вот у нас есть сейчас возможность — заплатить те деньги, которые мы с вами договорились — половину, за переправку видео нам". После отказа он повесил трубку, пообещав перезвонить. Больше он на звонки и сообщения по этому номеру не отвечал.

Позднее Би-би-си написала Ширяеву в Telegram, уже по его российскому номеру телефона. Он не ответил по существу на вопросы о том, зачем он подделал документы. "Не задавайте глупых вопросов, чтобы не получать глупых ответов, — написал он. — А я не хочу рассказывать. Особенно таким товарищам как вы. Смените позицию, приедете в Москву, может, поведаю как моя фотография на пресс-карте Би-би-си оказалась. А сейчас я предлагаю вам слиться в закат и не мешать работать". Затем Ширяев обвинил Би-би-си во лжи и написал: "идите *****. И Бибиси с собой заберите вместе с Лазаревой".

"Знаковый человек для российской пропаганды"

Связь Ширяева с РЕН ТВ подтвердил собеседник Би-би-си, имеющий доступ к персональным данным россиян. Он получил их вследствие многочисленных утечек из российских баз данных. Согласно справке из пенсионного фонда РФ, с 2022 года Ширяев работал в мультимедийном информационном центре "Известия" — РЕН ТВ входит в состав этой медиагруппы. С начала 2024-го он устроился в ООО "Медиапром". Это продакшн, который производит фильмы для РЕН ТВ. Среди них были и пропагандистские фильмы про российских оппозиционеров.

"Медиапром — это дочерний продакшн, который производит огромную часть контента канала РЕН ТВ. По сути, это одно и то же, что РЕН-ТВ", — рассказал Би-би-си бывший шеф-редактор НТВ и экс-сценарист РЕН ТВ Дмитрий Белоусов (он ушел с телевидения около пяти лет назад и уехал из России). "Пять лет назад мало кто был официально в штате каких-то федеральных каналов. Большинство продуктов делалось руками людей, которые работали по контракту с продакшном", — добавил Белоусов. На вопрос, зачем нужна такая схема работы, он предположил: "Вероятно, нужно для экономии и чтобы РЕН-ТВ мог сказать: "Нет, это не наш сотрудник"".

Пресс-служба РЕН ТВ в ответ на вопросы Би-би-си о Ширяеве сообщила: "Данный сотрудник не работает в нашей компании, информацией о работниках других компаний мы не располагаем, к сожалению".

Знакомая Ширяева — она предпочла сохранить анонимность — по просьбе Би-би-си согласилась спросить у него, где он работает сейчас, и поделилась перепиской с ним. Он ответил ей, что снимает для РЕН ТВ и Mail.ru. В переписке со своей знакомой Ширяев упомянул фамилию бывшего руководителя отдела спецпроектов РЕН ТВ, а сейчас заместителя генерального директора канала по общественно-политическому вещанию — Малкова.

Алексей Малков — известный российский медиаменеджер. Он руководил дирекцией общественно-правового вещания на НТВ. Именно она выпускала фильмы "Дело в кепке", снятый к отставке мэра Юрия Лужкова, и "Анатомия протеста" — о том, что митинги за честные выборы в 2011–2012 годах якобы подготовили враги России на Западе. В 2017 году Малков перешел на РЕН ТВ и забрал с собой часть бывших коллег по НТВ.

"Знаковый человек для российской пропаганды", — говорит о Малкове заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин. Он расследовал, как РЕН ТВ под руководством Малкова снимает фильмы про российскую оппозицию. "Как-то так получилось, что именно Малков был завязан на администрацию президента и ФСБ, — рассказал Рубин. — По крайней мере, он хвастался своим сотрудникам, что он с ними встречается, и именно ему они передавали материалы — съемки со скрытых камер".

По мнению Рубина, "и ФСБшники, и чиновники кремлевские решили, что нужен какой-то человек, которому они особо доверяют" и которому можно передавать нужные съемки. Им стал Малков. Рубин напомнил, что стиль работы Малкова не изменился и после его перехода с НТВ на РЕН ТВ — там под его руководством выпустили фильм "Либералам черным налом", обвиняющий российскую оппозицию в финансировании из-за рубежа.

Рубин также напомнил, что сотрудники российских пропагандистских медиа часто представлялись журналистами других СМИ, чтоб получить нужные им интервью — например, журналисты Life регулярно говорили по телефону, что работают в "Известиях".

"Они никогда не гнушались вообще никакими методами: все люди, которые работают на пропаганду, им абсолютно все равно, они получали какие-то материалы из ФСБ, понимали, что под них нужно задать какой-то конкретный вопрос. И вот они долго высиживали в подъездах, у магазинов людей, к которым им надо просто подбежать и задать какой-то провокационный вопрос", — сказал Рубин.

"Если [записать интервью —] вопрос жизни и смерти, там на любые ухищрения готовы пойти", — говорит о подчиненных Малкова Белоусов (он работал с этими людьми над несколькими фильмами). О Малкове он говорит так: "Демон информационного вещания. Это человек, который много лет делал самые кассовые НТВшные проекты — "Чистосердечное признание" и "Чрезвычайное происшествие". Он был очень горд тем, что вот эти два его проекта делают основной рейтинг НТВ".

Сам Малков сказал Би-би-си по телефону, что Ширяева не знает: "В "Медиапроме" я не работаю, я работаю в РЕН ТВ. Я там никого не знаю, я вообще не в курсе". Связаться с представителями "Медиапрома" Би-би-си не удалось.

И Белоусов, и Рубин затруднились предположить, зачем Ширяев пытался таким экзотическим способом добиться интервью с Лазаревой. Белоусов считает, что Ширяев мог попытаться сэкономить деньги и не платить журналистам-стрингерам — те бы предъявляли претензии Би-би-си.

"Я думаю, что власть сейчас пытается дискредитировать всех, кто против этой власти, — сказала Би-би-си сама Лазарева. — Самая страшная беда несменяемой власти в том числе в том, что они совершенно не принимают никакой критики того, что происходит в стране. И любого человека, который критикует эту страну, они пытаются представить как какого-то фрика".

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