Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Украину. Это его первый зарубежный визит в этой должности, отмечает агентство Bloomberg.
Рютте встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генсек НАТО заверил, что будет убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву.
1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в новую должность, став 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса. Он сменил на этом посту Йенса Столтенберга.
После вступления в должность Рютте назвал Украину приоритетом своей деятельности на посту главы альянса. На вопросы журналистов о вступлении Украины в НАТО и о возможном мире с Россией, Рютте ответил осторожно, отметив, что и то, и другое трудно предсказать.