Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Украину. Это его первый зарубежный визит в этой должности, отмечает агентство Bloomberg.

Рютте встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Генсек НАТО заверил, что будет убеждать союзников продолжать оказывать поддержку Киеву.

Mark Rutte’s first visit as NATO Secretary General @SecGenNATO is to Ukraine, and this is truly significant. It immediately and clearly outlines the priorities, highlighting where the shared values of the entire Euro-Atlantic region are being defended right now. It also… pic.twitter.com/cknjtn7SsY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2024

1 октября бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте официально вступил в новую должность, став 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса. Он сменил на этом посту Йенса Столтенберга.

После вступления в должность Рютте назвал Украину приоритетом своей деятельности на посту главы альянса. На вопросы журналистов о вступлении Украины в НАТО и о возможном мире с Россией, Рютте ответил осторожно, отметив, что и то, и другое трудно предсказать.

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