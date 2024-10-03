Великобритания согласилась признать суверенитет Маврикия над архипелагом Чагос, чей статус британской заморской территории оспаривался в течение полувека, в обмен на сохранение военной базы на острове Диего Гарсия. Об этом пишет газета Financial Times.

В архипелаг Чагос входят около 60 островов, он расположен примерно в 500 км к югу от Мальдив. Великобритания владеет архипелагом с начала XIX века, а получивший в 1965 году независимость Маврикий уже около 50 лет оспаривает свой суверенитет над островами.

С начала 1970-х годов на крупнейшем из них, Диего Гарсия, находится совместная американо-британская военная база. Ее использовали, в частности, для запуска боевых самолетов в ходе кампаний в Ираке и Афганистане.

Нынешнее соглашение подразумевает, что Великобритания признает суверенитет Маврикия над архипелагом, но арендует Диего Гарсия на 99 лет с возможностью продления. Власти Маврикия, в свою очередь, обязались не заселять этот остров. Как пишет FT, Вашингтон поддержал заключение сделки, хотя ранее выступал против.

Британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми отметил, что соглашение не только позволит сохранить военную базу в долгосрочной перспективе, но и укрепит отношения с Маврикием. Ожидается, что сделку оформят до конца месяца.

На рубеже 1960-х и 1970-х годов ради строительства базы с Диего Гарсия были насильно переселены около 2000 человек. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил, что Лондон окажет финансовую поддержку переселенцам и их потомкам.

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