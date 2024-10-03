Парламент Литвы постановил, что жители страны, работающие в сфере обслуживания, обязаны предоставлять своим клиентам услуги на государственном языке. Об этом сообщает LRT.

Инициативу поддержали 76 депутатов, еще пятеро воздержались. Ни один из присутствовавших на заседании парламентариев не проголосовал против поправок.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года. Он предусматривает, что компании должны обеспечить обслуживание клиентов на государственном языке. Ответственность за неисполнение закона будут нести как юридические, так и физические лица. Исключения могут применяться в рамках Закона о науке и образовании в случаях, когда требование владения литовским языком считается "необоснованным ограничением права на труд".

"Мы обязаны уважать как свой государственный язык, так и своих граждан. Иностранцы, обслуживающие наших граждан, также должны хотя бы минимально выучить государственный язык и говорить на нём. Литовцы, уезжающие за границу, очень быстро учат английский или испанский языки", — заявил Вилюс Семешка, депутат от партии "Союз Отечества — Литовские христианские демократы", которая инициировала принятие поправок.

Его коллега по фракции Арвидас Анушаускас отметил, что новые требования будут распространяться только на тех работников, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами. По мнению авторов законопроекта, его реализация позволит лучше интегрировать иностранцев в литовское общество.

"Карательные меры не создают ни уважения, ни мотивации. [...] Мы вводим обязательство, не обеспечив функционирования системы. У нас есть система, по которой [работники] будут обучаться? Достаточно ли у нас учителей?" — раскритиковала инициативу депутат Рита Тамашунене.

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