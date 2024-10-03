В среду на литовскую железнодорожную станцию Кяна недалеко от границы с Беларусью прибыл поезд, на один из вагонов которого был нанесен знак Z, используемый сторонниками российского вторжения в Украину. Об этом пишет Delfi.lt.

На том же вагоне пограничники заметили аббревиатуру ZOV, на другом — надпись "Вильнюс — город России". Название литовской столицы при этом было написано с ошибкой (Вилюнус).

Поезд следовал из Москвы в Калининград транзитом через Беларусь и Литву. "Персонал поезда не мог объяснить, откуда взялись эти надписи", — отметили в Службе охраны государственной границы Литвы.

Представители литовских властей обязали начальника поезда убрать надписи, поскольку законы Литвы запрещают демонстрацию символов, используемых для поддержки вторжения в Украину.

После выполнения этого требования поезд продолжил движение по маршруту.

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