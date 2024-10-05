Кто управляет Ливаном и на что способна «Хезболла»

Последние две недели Ливан жил под постоянными ракетными ударами со стороны Израиля, в результате которых погибло в общей сложности более 1000 человек. В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию на территории Ливана. Всё это — из-за конфликта между Израилем и "Хезболлой", политической партией с собственной негосударственной армией.

Отлично вооружённые отряды боевиков "Хезболлы" представляют собой куда более мощную силу, чем ливанская национальная армия, и пользуются широкой поддержкой населения, особенно мусульман-шиитов.

Государственной организацией "Хезболла" при этом не является — что не помешало ей за последние четыре десятилетия стать в Ливане доминирующей силой.

Кто управляет Ливаном?

Политическая власть в Ливане поделена между разнообразными религиозными сектами.

Согласно конвенции, принятой в 1943 году, когда Ливан получил независимость от Франции, президентом страны должен был стать христианин из секты маронитов, премьер-министром - мусульманин-суннит, а спикером парламента - мусульманин-шиит.

На тот момент это довольно точно отражало относительные размеры ливанских религиозных общин: христиан среди населения было больше половины, то есть больше, чем суннитов и шиитов вместе взятых.

Однако с тех пор, как полагают многие, конвенция изрядно устарела, поскольку сейчас христиан, суннитов и шиитов в Ливане примерно поровну: по 30% с небольшим.

Согласно всё той же конвенции, в парламенте христианам выделено столько же кресел, сколько у обеих групп мусульман, в то время как в реальности последних в стране почти вдвое больше.

На практике ни одна партия или религиозная секта в Ливане всей полнотой власти не обладает. Правительства формируются из парламентских коалиций, и любые сколько-нибудь важные решения приходится принимать, находя устраивающий всех консенсус — а это нередко заводит страну в политический тупик.

Какой статус имеет в Ливане "Хезболла"?

Изначально "Хезболла" создавалась как шиитское ополчение во время гражданской войны в Ливане 1982 г. — для борьбы с израильским войсками, незадолго до того оккупировавшими южную часть Ливана.

Группировку активно вооружал и финансировал Иран — самая большая шиитская страна. В переводе с арабского "Хезболла" значит "партия Аллаха".

Официально о своем существовании "Хезболла" объявила в 1985 г., обозначив своей целью создание в Ливане исламского государства, наподобие Ирана. Группировка также поклялась покончить с израильской оккупации южного Ливана и палестинских территорий.

В 2009 году организация выпустила новый манифест, в котором о создании исламского государства уже не упоминалось. Однако позиция в отношении Израиля осталась неизменной.

Когда в 1990 г. гражданская война в Ливане закончилась, все вооружённые группировки распустили свои отряды боевиков, однако "Хезболла" этого делать не стала. Группировка заявила, что будет бороться с израильской оккупацией на юге страны.

В 2000 году Израиль окончательно вывел войска из Ливана, что члены "Хезболлы" интерпретировали как свою победу.

В 1992 году "Хезболла" начала выставлять своих кандидатов на выборах в ливанский парламент.

Сейчас группировка имеет там уже несколько мандатов. Есть представители "Хезболлы" и в числе министров ливанского кабинета.

В районах Ливана, населённых преимущественно шиитами, группировка обеспечивает школьное образование, здравоохранение и соцподдержку.

Другие ливанский партии тоже предоставляют своим избирателям подобные услуги, но принято считать, что самая широкая сеть именно у "Хезболлы".

Как "Хезболла" выросла в столь влиятельную политическую силу?

Столь мощной политической силой в Ливане "Хезболла" стала во во многом благодаря своему ополчению. Сама она заявляет, что в его рядах состоят до 100 тыс. бойцов, хотя по независимым оценкам это число в несколько раз меньше: примерно от 20 до 50 тыс.

Кроме того, по оценкам экспертов Американского аналитического Центра стратегических и международных исследований, "Хезболла" отлично вооружена и располагает весьма внушительным арсеналом, насчитываюшим не менее 120 тыс. ракет и снарядов (по другим оценкам, это число ближе к 200 тыс.).

Ее принято считать одной из самых мощных негосударственных армий мира — и она представляет собой значительно большую силу, чем, например, армия Ливана.

Кроме того, "Хезболла" активно пользуется слабостью официальных властей страны. В частности, уже больше двух лет в стране пустует кресло президента, потому что политические партии никак не могут договориться между собой о том, кто его должен занять.

Центральные власти Ливана оказалось недостаточно сильны, чтобы помешать "Хезболле" реализовать свои собственные планы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !