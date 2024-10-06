ЦАХАЛ заявил в воскресенье, что израильские военные окружили район Джабалия на севере Газы. Со ссылкой на разведданные они утверждают, что ХАМАС начал восстанавливать "оперативный потенциал в этом районе". В результате ударов по центральной части Газы погибли 26 человек, сообщило подконтрольный ХАМАС минздрав Газы.

В заявлении, которое сегодня утром опубликовал ЦАХАЛ, говорится, что из-за "усилий ХАМАС по восстановлению своего оперативного потенциала" в районе Джабалия на севере Газы 162-я дивизия ночью в воскресенье начала там операцию.

Две бригады Армии обороны Израиля окружили этот район и в настоящее время продолжают там действовать, говорится в заявлении ЦАХАЛ. "Чтобы помочь" своим военным израильские ВВС "до и во время операции" нанесли удары "по десяткам военных объектов".

"Среди пораженных целей были склады оружия, подземные объекты инфраструктуры, террористические ячейки и другие объекты военной инфраструктуры", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Израильские военные заявили, что север Газы "по-прежнему считается опасной зоной боевых действий", и опубликовали в воскресенье новую карту, на которой обозначены зоны возможной эвакуации на севере.

ЦАХАЛ также сообщил о расширении гуманитарной зоны в Аль-Маваси на юге Газы. Палестинские чиновники и представители ООН утверждают, что ни одно место в анклаве не является безопасным, включая гуманитарные зоны, передает агентство Reuters.

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, сообщило, что в результате израильских авиаударов по мечети и школе, где размещались перемещенные палестинцы, в центральной части Газы, погибли 26 человек.

По данным министерства здравоохранения, десятки людей также получили ранения в результате ударов, нанесенных рано утром в воскресенье по школе Ибн Рушда и мечети Мучеников Аль-Аксы в Дейр-эль-Балахе.

Израильские военные заявили, что целью ударов были боевики ХАМАС, которые использовали оба здания в качестве "командных и контрольных центров". ХАМАС отвергает обвинения в том, что он использует гражданские объекты, такие как школы, больницы и мечети, в военных целях.

На проверенных Би-би-си видеозаписях из мечети видны тела и кровь на земле среди обломков, а на кадрах из школы — горящее строение и человек, которого вытаскивают на носилках.

Удары Израиля по Газе были нанесены накануне годовщины нападения ХАМАС на Израиль. Тогда боевики убили около 1200 человек и взяв 251 заложника.

По данным подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, жертвами действий израильской армии в секторе с тех пор стали почти 42 тыс. человек.

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