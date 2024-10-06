Российский шпион Пабло Гонсалес (по российскому паспорту - Павел Рубцов), работавший под прикрытием как журналист и "военкор", по заказу спецслужб РФ следил за политиком Алексеем Навальным в период прохождения им лечения в Европе поврежденного зеленкой глаза в 2017 году. Об этом пишет испанское издание El Mundo, ссылаясь на документы расследования дела о шпионаже против Гонсалеса, которое в настоящий момент расследуют в Польше, сообщает Deutsche Welle.

Согласно полученным испанскими спецслужбами материалам, Гонсалес (Рубцов) передал российским госзаказчикам информацию о клиниках в Барселоне и Лозанне, где Алексей Навальный проходил лечение. По данным El Mundo, шпион встречался с политиком не менее двух раз, причем во время одной из встреч сделал с ним селфи и опубликовал его в своих соцсетях уже после отравления Навального "Новичком" в 2020 году.

Гонсалес сопроводил снимок комментарием о том, политик не является объектом преследования со стороны российского правительства, поскольку Москва предоставляет ему "паспорт в течение нескольких часов", чтобы он мог выехать "за границу по первому требованию", отмечает издание.

El Mundo получило доступ к десяткам отчетов Гонсалеса перед российской разведкой и другим документам, которые составляют основу обвинения агента ГРУ в Польше. Материалы были переданы испанским спецслужбам, пишет издание. По данным польской разведки, российский шпион вел наблюдение, передавал России информацию и публиковал "дезинформацию, соответствующую политике российских властей". Также Гонсалес, по версии польских спецслужб, передавал в Москву пароли от Wi-Fi в местах, где собирались оппозиционеры в изгнании, что делало их ноутбуки уязвимыми для хакерских атак, говорится в публикации.

Гонсалес был арестован в самом начале войны против Украины

Спецслужбы Польши арестовали Гонсалеса (Рубцова) 28 февраля 2022 года, через четыре дня после российского вторжения в Украину. Вплоть до освобождения в рамках обмена заключенными в Анкаре 1 августа он находился под стражей. По данным польских властей, Рубцов был направлен в Варшаву и город Пшемысль на границе с Украиной для "получения и предоставления информации, распространения ложных сведений и оперативной разведки".

Пабло Гонсалес (Павел Рубцов) родился в Советском Союзе, имеет испанское и российское гражданства. Его мать, дочь испанцев, которых в 30-е годы вывезли в СССР, в конце 80-х годов вернулась в Испанию, поселившись в Каталонии, а сын отправился в Страну Басков. Отец Гонсалеса, Алексей Рубцов, с 1999 года работал в структурах РБК на менеджерских позициях.

До ареста Павел Рубцов выдавал себя за испанского журналиста-фрилансера, пишущего о военных конфликтах. В этом качестве он смог внедриться в российскую оппозицию: Рубцов поддерживал знакомство со многими оппозиционными политиками, в том числе Ильей Яшиным и Владимиром Кара-Мурзой, которые были освобождены Москвой в рамках обмена.

Связи агента ГРУ с дочерью оппозиционера Немцова

Согласно полученным El Mundo материалам, Гонсалес был агентом ГРУ, внедренным в окружение Жанны Немцовой - дочери убитого в России оппозиционного политика Бориса Немцова. По словам одного из собеседников, Рубцов познакомился с Немцовой в 2016 году в Брюсселе во время обсуждения кандидатуры спецдокладчика ПАСЕ по делу об убийстве Немцова. Гонсалеса приглашали на мероприятия Фонда Бориса Немцова, а тот приглашал сотрудников фонда к себе в Страну Басков.

Жанна Немцова в 2015-2020 годах работала в русской редакции DW и вела авторскую программу "Немцова. Интервью". В Фонде Немцова в ответ на запрос DW заявили: "Пабло не имел доступа ни к какой внутренней информации фонда. Он участвовал в открытых мероприятиях, как и другие журналисты". Источник в Фонде рассказал также, что Рубцов (Гонсалес) подробно описывал деятельность Жанны Немцовой и ее друзей, сотрудников и партнеров фонда, а также студентов летней школы журналистики, в которой принимал участие. Кому именно направлялись эти сообщения, собеседник не знает, но они написаны как отчеты перед кураторами Гонсалеса в спецслужбах.

Полученная информация входила в отчеты "о деятельности оппозиции за пределами России", которые, по мнению польских властей, отправлялись в штаб-квартиру ГРУ в Москве, говорится в публикации El Mundo. На изъятом у Гонсалеса жестком диске польские спецслужбы обнаружили письма и файлы из электронной почты Бориса Немцова, уточняет издание. В своих посланиях Гонсалес также просил возместить ему расходы, связанные с внедрением в организацию Немцовой.

Обмен заключенными между РФ и Западом

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между РФ и западными странами. В рамках обмена Россия освободила 16 человек, среди них были политзаключенные Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин, Олег Орлов и другие, американские журналисты Эван Гершкович и Алсу Курмашева, а также граждане Германии, приговоренные к различным срокам в России и Беларуси. В Россию вернулись 10 человек - сотрудники спецслужб РФ, двое их детей, кибермошенники и киллер ФСБ Вадим Красиков.

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