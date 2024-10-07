В результате стрельбы на главной автостанции южного израильского города Беэр-Шева погибла 19-летняя сотрудница пограничной полиции Израиля, еще 10 человек получили ранения.

Вооруженный мужчина открыл огонь на автостанции и был застрелен. Полиция Израиля предполагает, что произошедшее было терактом.

Предварительное расследование показало, что стрелок был "ликвидирован за несколько секунд находившимися рядом сотрудниками службы безопасности".

Погибшая — 19-летняя Шира Шайя Суслик, сержант пограничной полиции Израиля.

Израильская служба скорой помощи сообщила, что медики оказывают помощь десяти пострадавшим, некоторые из которых получили огнестрельные ранения.

По данным местных СМИ, четыре человека были ранены из огнестрельного оружия, остальных задели обломки и осколки стекла. Они были доставлены в близлежащую больницу.

Вскоре после нападения министр транспорта Израиля Мири Регев призвала депортировать семьи "террористов" из страны.

"Пришло время для устрашающего наказания, чтобы предотвратить атаки на израильской территории", — написала она в соцсети X (бывший твиттер).

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид назвал нападение "жестоким и отвратительным", написав в X: "Мы должны действовать жестко против терроризма".

На минувшей неделе в историческом центре Тель-Авива, городе Яффо, двое вооруженных мужчин открыли огонь по окружающим, они также нападали на людей с холодным оружием. Тогда погибли по меньшей мере семь человек.

По словам полицейских, оба нападавших были "нейтрализованы" окружающими. Их мотив полиция также охарактеризовала как "террор".

Израильские власти заявили, что находятся в состоянии повышенной готовности по всей стране в преддверии первой годовщины нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября прошлого года, которое спровоцировало нынешнюю войну в Газе.

В тот день в районах Израиля, прилегающих к Газе, было убито около 1200 человек, включая более 300 солдат, и 251 человек был захвачен в заложники.

С тех пор, по данным министерства здравоохранения, контролируемого ХАМАС, в результате израильских военных действий в Газе погибли более 41 тыс. палестинцев.

Израиль также проводит операцию против ливанской группировки "Хезболла", атакующей израильскую территорию в знак солидарности с ХАМАС.

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