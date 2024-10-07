Российские войска около 8:30 утра нанесли ракетный удар по Киеву, заявили в Киевской военной администрации. По предварительной информации, удар был нанесен ракетами Х-47М2 "Кинжал", выпущенными с самолетов МиГ-31К.

В Киеве сработала система ПВО, по предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены, сообщили в администрации.

Обломки ракет были обнаружены в нескольких районах, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Соломенском районе они упали на открытое пространство, в Шевченковском — около пешеходного перехода, в Голосеевском — на тротуар, а один из обломков пробил крышу служебного микроавтобуса. Кроме того, в Соломенском районе начался пожар — предположительно, как написал Кличко, из-за падения обломков.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !