Российский государственный медиахолдинг ВГТРК подвергся "беспрецедентной хакерской атаке", сообщило издание "Газета.ру" со ссылкой на источники. Позднее информацию подтвердили в самой компании.

Собеседник "Газеты.ру" утверждает, что "не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии". "Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они работают в аврале с 06:00 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная, и восстановление займет много времени", — рассказал источник.

Онлайн-вещание каналов "Россия-1" и "Россия-24" приостановлено. При этом, отмечает "Фонтанка", цифровое телевещание работает без перебоев.

Источник журналиста Александра Плющева сообщил, что основной производственный комплекс ВГТРК в Москве не работает с 5 утра. "Полетел центральный контроллер и все сервера", — добавил собеседник. По его словам, часть сотрудников переместилась на другую площадку ВГТРК в Москве.

Издание "Говорит НеМосква" отмечает, что технические неполадки возникли и на сайтах региональных поздразделений ВГТРК. В частности, недоступны сайты "Вести Томск" и "Вести Татарстан", а на сайтах "Дон-ТР" (Ростов-на-Дону) и ГТРК "Ока" (Рязань) нет новостей за последние несколько дней.

Позднее информацию о хакерской атаке подтвердили в самой ВГТРК. "Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства", — сказали в медиакомпании. При этом пресс-служба отмечает, что работе ВГТРК "не нанесен существенный урон".

В состав ВГТРК входят телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Россия Культура" и "Карусель", а также радиостанции "Вести ФМ", "Маяк", "Радио России" и "Радио Культура". С 2022 года медиагруппа находится под санкциями Евросоюза, Великобритании и Канады. В Латвии ретрансляция каналов ВГТРК запрещена.

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