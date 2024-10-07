7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на Израиль. Жертвами атаки стали около 1200 человек (в том числе двое граждан Латвии), еще 251 был захвачен в плен и вывезен в сектор Газа. Порядка ста заложников до сих пор не освобождены; по предварительным оценкам, каждый третий из них уже мертв. В ответ на нападение Израиль объявил войну ХАМАС и начал операцию в секторе Газа. По данным подконтрольных группировке местных властей, за год погибли около 42 тысяч палестиннцев. Delfi рассказывает о пяти текстах, которые наши коллеги выпустили к годовщине нападения — авторы одних фиксируют боль жителей региона, авторы других пытаются проанализировать, как Израилю и Палестине жить дальше.
"Медуза": Как война изменила Израиль, Палестину и арабский мир
Семья Даны эль-Курд жила в Западном Иерусалиме, который по итогам войны 1948 года взял под свой контроль Израиль, а потом переехала в США. Далия Шейндлин родилась в Канаде, но уже почти 30 лет живет в Тель-Авиве. Они обе политологи, изучающие Ближний Восток. Кира Киселева поговорила с эль-Курд и Шейндлин о том, как изменились Израиль и Палестина за прошедший год, что происходит с отношениями простых израильтян и палестинцев к друг другу, возможны ли переговоры и как на исход войны может повлиять противостояние Израиля и "Хезболлы" в Ливане.
"Новая газета. Европа": Да, это она. Тело не тронуто, только выстрел в голову
Вскоре после атаки ХАМАС израильские русскоязычные волонтеры решили запустить виртуальный мемориал погибшим. Они хотели, чтобы мир знал по именам каждого из нескольких сотен людей, убитых боевиками. Проект назвали "7 октября", а его создатели предложили звездам из разных стран рассказать историю одной из жертв. Ролики опубликованы в Instagram, в проекте приняли участие Лайма Вайкуле, Максим Галкин, Ивар Калныньш, Кирилл Серебренников, Дмитрий Муратов и многие другие. Каждое видео заканчивается словами: "Его/ее/их убил ХАМАС". Мира Ливадина поговорила с продюсером проекта Ольгой Ципенюк о том, как проект пережил этот год.
"Голос Америки": Мы не знаем, сколько заложников еще живы
7 октября прошлого года Саги Декель-Хен, гражданин США и Израиля, работал в мастерской недалеко от своего дома в кибуце Нир-Оз. Когда туда вторглись боевики ХАМАС, мужчина смог спрятать беременную жену и двух дочерей в безопасную комнату, а сам отправился защищать кибуц. Саги, как и несколько его соседей, были похищены нападавшими и вывезены в Газу — с тех пор о его судьбе ничего не известно. "Голос Америки" поговорил с отцом Саги Джонатаном о том, как этот год пережили родственники заложников, по-прежнему остающихся в плену, и как их пытаются освободить власти Израиля.
Русская служба Би-би-си: Газа — это просто разбросанные повсюду кладбища
Подконтрольные ХАМАС власти сектора Газа утверждают: в результате войны погибли почти 42 тысячи палестинцев, в том числе женщины и дети. Хотя независимо подтвердить эти данные невозможно, уже почти год на первых полосах газет — фотографии из разрушенных Газы, Хан-Юниса, Рафаха и других городов, где раньше жили сотни тысяч человек. По последним оценкам ООН, больше половины всех зданий в регионе разрушены или повреждены, а подавляющее большинство жителей стали вынужденными переселенцами. Амира Мхадби поговорила с несколькими палестинцами о том, что они пережили за прошедшие месяцы.
"Важные истории": Как Израиль проиграл информационную войну
В первые дни после нападения ХАМАС на Израиль главные мировые достопримечательности от Эйфелевой башни до Сиднейской оперы были окрашены в цвета израильского флага. Мировые лидеры один за другим приезжали в Израиль, чтобы выразить поддержку. Многие подчеркивали, что у страны есть право на самооборону. Когда Израиль начал его реализовывать, поддержка сменилась осуждением — по всему миру уже год проходят акции в поддержку палестинцев, подвергающихся бомбардировкам, а Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля. Востоковед Александра Аппельберг рассказывает, как и почему из-за своего жесткого ответа на атаку ХАМАС Израиль в глазах большой части мирового сообщества превратился из жертвы в агрессора.