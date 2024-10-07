7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на Израиль. Жертвами атаки стали около 1200 человек (в том числе двое граждан Латвии), еще 251 был захвачен в плен и вывезен в сектор Газа. Порядка ста заложников до сих пор не освобождены; по предварительным оценкам, каждый третий из них уже мертв. В ответ на нападение Израиль объявил войну ХАМАС и начал операцию в секторе Газа. По данным подконтрольных группировке местных властей, за год погибли около 42 тысяч палестиннцев. Delfi рассказывает о пяти текстах, которые наши коллеги выпустили к годовщине нападения — авторы одних фиксируют боль жителей региона, авторы других пытаются проанализировать, как Израилю и Палестине жить дальше.

Семья Даны эль-Курд жила в Западном Иерусалиме, который по итогам войны 1948 года взял под свой контроль Израиль, а потом переехала в США. Далия Шейндлин родилась в Канаде, но уже почти 30 лет живет в Тель-Авиве. Они обе политологи, изучающие Ближний Восток. Кира Киселева поговорила с эль-Курд и Шейндлин о том, как изменились Израиль и Палестина за прошедший год, что происходит с отношениями простых израильтян и палестинцев к друг другу, возможны ли переговоры и как на исход войны может повлиять противостояние Израиля и "Хезболлы" в Ливане.

Вскоре после атаки ХАМАС израильские русскоязычные волонтеры решили запустить виртуальный мемориал погибшим. Они хотели, чтобы мир знал по именам каждого из нескольких сотен людей, убитых боевиками. Проект назвали "7 октября", а его создатели предложили звездам из разных стран рассказать историю одной из жертв. Ролики опубликованы в Instagram, в проекте приняли участие Лайма Вайкуле, Максим Галкин, Ивар Калныньш, Кирилл Серебренников, Дмитрий Муратов и многие другие. Каждое видео заканчивается словами: "Его/ее/их убил ХАМАС". Мира Ливадина поговорила с продюсером проекта Ольгой Ципенюк о том, как проект пережил этот год.

7 октября прошлого года Саги Декель-Хен, гражданин США и Израиля, работал в мастерской недалеко от своего дома в кибуце Нир-Оз. Когда туда вторглись боевики ХАМАС, мужчина смог спрятать беременную жену и двух дочерей в безопасную комнату, а сам отправился защищать кибуц. Саги, как и несколько его соседей, были похищены нападавшими и вывезены в Газу — с тех пор о его судьбе ничего не известно. "Голос Америки" поговорил с отцом Саги Джонатаном о том, как этот год пережили родственники заложников, по-прежнему остающихся в плену, и как их пытаются освободить власти Израиля.

Русская служба Би-би-си: Газа — это просто разбросанные повсюду кладбища

Подконтрольные ХАМАС власти сектора Газа утверждают: в результате войны погибли почти 42 тысячи палестинцев, в том числе женщины и дети. Хотя независимо подтвердить эти данные невозможно, уже почти год на первых полосах газет — фотографии из разрушенных Газы, Хан-Юниса, Рафаха и других городов, где раньше жили сотни тысяч человек. По последним оценкам ООН, больше половины всех зданий в регионе разрушены или повреждены, а подавляющее большинство жителей стали вынужденными переселенцами. Амира Мхадби поговорила с несколькими палестинцами о том, что они пережили за прошедшие месяцы.

В первые дни после нападения ХАМАС на Израиль главные мировые достопримечательности от Эйфелевой башни до Сиднейской оперы были окрашены в цвета израильского флага. Мировые лидеры один за другим приезжали в Израиль, чтобы выразить поддержку. Многие подчеркивали, что у страны есть право на самооборону. Когда Израиль начал его реализовывать, поддержка сменилась осуждением — по всему миру уже год проходят акции в поддержку палестинцев, подвергающихся бомбардировкам, а Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля. Востоковед Александра Аппельберг рассказывает, как и почему из-за своего жесткого ответа на атаку ХАМАС Израиль в глазах большой части мирового сообщества превратился из жертвы в агрессора.

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