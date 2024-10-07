Утром российские войска ударили по Херсону управляемыми авиабомбами, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. По его данным, ранения получили 20 мирных жителей.

"Около 10:30 российские войска нанесли авиационный удар по Херсону. На город сбросили четыре управляемые авиабомбы. Зафиксировано попадание по ранее разрушенной школе и жилой застройке в Центральном районе", — написал Прокудин в своем Telegram-канале.

По его данным, среди пострадавших есть двое детей 2 и 4 лет. Их госпитализировали со взрывными травмами и осколочными ранениями ног. Врачи оценивают состояние обоих детей как стабильное.

Также в больницы обратились 17 взрослых: девять мужчин и восемь женщин. Им диагностировали взрывные травмы, некоторым — контузию. Одной пострадавшей медицинскую помощь оказали на месте.

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