Верховный суд Румынии не допустил крайне правого депутата Европарламента Диану Шошоакэ до выборов президента страны, запланированных на ноябрь. На своей странице в Facebook политик обвинила евреев и американцев в заговоре против нее.

Шошоакэ также опубликовала на странице своей партии S.O.S. заявление, в котором говорилось: "Сообщаю евреям, американцам, французам и т.д.: я не боюсь вас! Я не остановлюсь! Я не буду молчать! Вам придется убить меня, и даже тогда я не буду молчать, потому что мой голос раздастся из могилы!"

Румынский политик известна своими эксцентричными акциями и громкими заявлениями. В частности, Шошоакэ выступала против массовой вакцинации от Covid-19, а в феврале 2023 года объясняла разрушительное землетрясение в Турции и Сирии тем, что США применили на Ближнем Востоке "сейсмическое оружие". Она также критикует поставки оружия Украине и вносила в парламент Румынии законопроект об аннексии части украинских территорий.

В июне 2024 года Шошоакэ была избрана депутатом Европарламента. Перед первым пленарным заседанием нового созыва политик предлагала пригласить в зал священника, чтобы он очистил помещение от "демонов". На слушания о переназначении Урсулы фон дер Ляйен главой Еврокомиссии депутат пришла в наморднике, а также пыталась перебивать выступающих. Спикер Европарламента Роберта Метсола тогда распорядилась вывести Шошоакэ из зала.

Президентские выборы в Румынии состоятся в два тура 24 ноября и 8 декабря. Согласно опросам, отмечает Politico, Шошоакэ претендовала на четвертое место — за нее были готовы проголосовать около 13,5% избирателей.

Решение Верховного суда о снятии ее кандидатуры с выборов не подлежит обжалованию. Некоторые румынские политики раскритиковали судей за то, что они не объяснили свою позицию публично. "Я считаю, что [суд] должен быстро представить обоснование этого решения и что оно должно содержать веские правовые и конституционные аргументы. В противном случае мы говорим об уязвимости демократической системы в Румынии", — заявил лидер предвыборной гонки, премьер-министр страны Марчел Чолаку.

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