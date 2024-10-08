В годовщину атаки боевиков палестинского радикального движения ХАМАС израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил готовность Израиля продолжать военную операцию в секторе Газа. "Мы продолжим борьбу, и вместе - с Божьей помощью - мы победим", - заявил он в видеообращении, опубликованном в понедельник, 7 октября.

Нетаньяху отметил, что 7 октября будет "символизировать цену нашего возрождения для будущих поколений и докажет им нашу решимость и силу нашего духа". Он перечислил цели войны в секторе Газа: свержение власти ХАМАС, освобождение всех заложников, предотвращение любой будущей угрозы Израилю из Газы, а также возвращение жителей юга и севера страны в свои дома. "Пока враг угрожает нашему существованию и миру в нашей стране - мы будем продолжать бороться. Пока в Газе есть похищенные - мы будем продолжать бороться. Мы не оставим ни одного из них", - сказал премьер.

В Израиле скорбят о жертвах атаки ХАМАС

В Израиле 7 октября скорбят о погибших в результате масштабной атаки ХАМАС, совершенной год назад. В кибуце Реим траурная церемония началась ровно в 6.29 утра - именно в это время год назад боевики ХАМАС атаковали кибуц и убили более 370 участников молодежного музыкального фестиваля Supernova. Траурные мероприятия в присутствии президента Израиля Ицхака Херцога начались с минуты молчания.

Траурные мероприятия были омрачены обстрелом из Газы: уже через две минуты после начала церемонии в целом ряде населенных пунктов в регионе зазвучала воздушная тревога - с территории сектора Газа по Израилю было выпущено четыре снаряда. Три снаряда были перехвачены израильскими ВВС, еще один упавший снаряд был обнаружен на открытой местности.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену у ХАМАС остаются 97 захваченных граждан. По сведениям Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), из них не менее 30 заложников мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,9 тыс. палестинцев и еще более 97 тысяч были ранены. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !