В первом полугодии 2025 года Франция намерена передать Украине несколько истребителей Mirage 2000, которые можно будет использовать в отражении российской агрессии. Об этом в интервью газете Sud Ouest заявил французский министр обороны Себастьен Лекорню.

Он подчеркнул, что самолеты, разработанные преимущественно для ведения воздушных боев, будут модернизированы с учетом характера войны в Украине. "Цель состоит в том, чтобы оснастить их оборудованием для ведения боя "воздух-земля". И укрепить их систему радиоэлектронной борьбы", — пояснил Лекорню.

По словам министра, точный график поставок зависит от сроков обучения украинских пилотов и механиков, которое проходит во Франции. Лекорню не уточнил, сколько истребителей получит ВСУ.

Летом передачу самолетов Mirage 2000 в распоряжение украинской армии анонсировал президент Франции Эмманюэль Макрон. Он также заявил о готовности обучить пилотов ВСУ в расположении французских ВВС.

Накануне министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс сообщил, что королевство передало Украине первую партию самолетов F-16. В так называемой "коалиции истребителей" по укреплению Воздушных сил Украины также участвуют Дания, Норвегия и другие государства.

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