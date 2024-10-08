Президент США Джо Байден отложил запланированный на текущую неделю визит в Германию из-за надвигающегося мощного урагана "Милтон", надвигающийся на штат Флорида. Об этом Белый дом заявил во вторник, 8 октября. Кроме того, решено отложить поездку Байдена в Анголу, куда американский президент планировал вылететь после Германии.

Администрация США выразила серьезную обеспокоенность по поводу сильного шторма, который, по всей видимости, направляется в районы, которые недавно пострадали от урагана "Хелен". При этом не сообщается, когда Байден, президентский срок которого закончится в январе, совершит эти поездки.

В Берлине сожалеют, но понимают решение

Между тем, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) выразил сожаление в связи с решением отложить визит Байдена. Вместе с тем федеральное правительство, "безусловно, проявляет понимание в связи с ситуацией во Флориде", добавил он. По словам Хебештрайта, Белый дом ранее проинформировал о решении власти ФРГ.

За последние часы ураган "Милтон" немного ослабел и на данный момент является штормом категории 4 с устойчивой скоростью ветра около 230 км/ч. Национальный центр США по ураганам выступил с прогнозом, что речь идет о "чрезвычайно опасном урагане, который обрушится на побережье Флориды".

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