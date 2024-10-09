В течение ночи над российскими регионами силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников, заявили в Минобороны России. Больше всего дронов было сбито над Брянской областью — 24.

Глава региона Александр Богомаз о пострадавших и разрушениях на земле не сообщал. Местные издания писали, что ночью сирены были слышны в Карачевском районе. Telegram-канал "Приграничье Брянск" опубликовал видео, на котором слышны грохот и звуки взрывов и утверждает со ссылкой на подписчиков, что после атаки дронов загорелся местный склад (чего — не уточняется).

В управлении МЧС по Брянской области позже сообщили, что в Карачевском районе объявлена чрезвычайная ситуация муниципального характера, "связанная со взрывами взрывоопасных предметов".

Глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко утверждает, что на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, а также управляемые авиабомбы. По его словам, в Брянской области украинские дроны поразили 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ.

Еще пять беспилотников в течение ночи были уничтожены над Белгородской областью, по два — над Курской и Ростовской, один — в Краснодарском крае и 13 — над акваторией Азовского моря, заявили в российском военном ведомстве.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские дроны атаковали Щербиновский район. Обломки беспилотника упали в селе Шабельское, в частном доме выбило стекла, повреждена газовая труба.

В Кагальницком районе Ростовской области в результате падения обломков возник "ландшафтный пожар", сообщил глава региона Василий Голубев. По его словам, он был оперативно потушен, пострадавших нет.

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