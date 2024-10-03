Российские регионы в ночь на 3 октября атаковали 113 украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, силы ПВО перехватили и уничтожили 75 беспилотников над территорией Белгородской области, 25 — над Воронежской областью, 14 — над Курской и один — над Брянской.

О последствиях атаки дронов Минобороны не сообщает.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался, что на территории четырех муниципалитетов уничтожено и подавлено около трех десятков украинских беспилотников. По его словам, пострадавших нет. В четырех домовладениях повреждены заборы и остекление, добавил он.

Утром 3 октября в Росавиации сообщили, что аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. По информации Telegram-канала Baza, такое решение принято из-за угрозы атаки беспилотников. Позже в Росавиации заявили, что ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Нижнекамска.

Последний раз Минобороны РФ сообщало о массированной атаке дронов на российские регионы 29 сентября. Тогда были сбиты 125 украинских беспилотников, а в Воронеже падающий беспилотник попал в многоэтажный дом.

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