Роскомнадзор заблокировал доступ к мессенджеру Discord на территории РФ. Об этом ведомство сообщило вечером во вторник.

По мнению Роскомнадзора, это решение "необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков" и "в связи с размещением противоправной информации".

Отмечается, что администрация Discord не удалила часть контента, который российские власти признали незаконным, а также проигнорировала недавнее решение суда о штрафе в 3,5 млн рублей (33 тысячи евро).

Discord был создан в 2015 году и первоначально предназначался для геймеров — сервис предлагал пользователям общаться голосом во время совместного прохождения игр. Постепенно функционал платформы расширялся, ее стали использовать как мессенджер и сервис для видеозвонков. Глобальный рост популярности Discord начался во время пандемии коронавируса.

В мессенджере отсутствует строгая модерация, что привело к нескольким скандалам. Самый известный произошел весной 2023 года, когда в Discord была обнаружена утечка секретных документов Пентагона. Их размещал американский военнослужащий Джек Тейшейра, но администрация платформы не обратила внимание на его публикации.

Из-за минимальной модерации сервис также привлекает военных из России и Украины — интерфейс Discord несколько раз попадал на видео, которые они публиковали в соцсетях. Через платформу можно получать трансляции с дронов, что позволяет офицерам руководить своими подчиненными на фронте. Решение российских властей о блокировке уже раскритиковали Z-блогеры.

По разным оценкам, в России число пользователей Discord варьируется от 29 до 40 млн человек. Помимо военных и геймеров, его используют в образовании и бизнесе (как более дешевую альтернативу популярному корпоративному мессенджеру Slack).

Утром 9 октября стало известно, что Discord также был заблокирован в Турции. По словам министра юстиции Йылмаза Тунча, администрацию платформы заподозрили в преступлениях, связанных с "сексуализированным насилием над детьми и непристойностью".

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