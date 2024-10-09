Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2024 году стали американец Дэвид Бейкер, а также британцы Демис Хассабис и Джон Джампер. Шведская королевская академия наук наградила Бейкера "за вычислительный дизайн белков", а Хассабиса и Джампера — "за предсказание структуры белков".

"Дэвид Бейкер преуспел почти в невозможном — создании совершенно новых видов белков. Демис Хассабис и Джон М. Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения 50-летней проблемы: предсказания сложных структур белков. Эти открытия имеют огромный потенциал", — отмечается в пресс-релизе академии.

Всего с 1901 года Нобелевскую премию по химии присуждали 115 раз. По состоянию на 2023 год ее вручили 190 ученым, по два раза награду получали Фредерик Сенгер (1958, 1980) и Барри Шарплесс (2001, 2022). Самым молодым лауреатом остается француз Фредерик Жолио (35 лет в 1935 году), самым пожилым — Джон Гудинаф из США (97 лет в 2019 году).

Размер Нобелевской премии по химии составляет 11 млн шведских крон (порядка 900 тысяч евро).

В 2023 году лауреатами Нобелевской премии по химии стали трое ученых из США: Мунги Бавенди (Массачусетский технологический институт), Луиc Брюс (Колумбийский университет) и уроженец России Алексей Екимов (Nanocrystals Technology Inc). Премия присуждена им за открытие и синтез квантовых точек — "частиц настолько малых, что их размер определяет их свойства".

В 2022 году нобелевскими лауреатами по химии стали американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал за разработку инструментов для создания молекул. Премия присуждена им "за развитие методов клик-химии и биоортогональной химии".

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2021 год стали немец Беньямин Лист и американский ученый британского происхождения Дэвид Макмиллан. Они были удостоены этой награды за развитие асимметричного органокатализа.

В понедельник оглашение имен лауреатов премии в области физиологии и медицины дала старт так называемой нобелевской неделе. Награда была присуждена Виктору Эмбросу и Гэри Равкуну за открытие микроРНК. На следующий день были названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике — ими стали Джон Хопфилд из США и Джеффри Хинтон из Канады за "фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей".

В четверг станут известны имена нобелевских лауреатов по литературе. 11 октября в Осло назовут лауреата Нобелевской премии мира, а 14 октября в Стокгольме — лауреата премии по экономике.

Пять различных Нобелевских премий (по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и премия мира) были учреждены по завещанию изобретателя динамита Альфреда Нобеля, их вручают с 1901 года. С 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Нобеля, ее неофициально тоже называют Нобелевской премией по экономике.

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