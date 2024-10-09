Из американского штата Флорида, на который в среду вечером должен обрушиться ураган "Милтон", эвакуируются около пяти миллионов человек. Мэр Тампы, третьего по величине города штата, предупредила, что оставаться в зоне урагана, который может стать сильнейшим за последние 100 лет, подобно смерти. "Я могу сказать, нисколько не драматизируя, что, если вы решите остаться в районах, подлежащих эвакуации, вы умрете", — сказала Джейн Кастор в эфире телеканала CNN.

По прогнозам Национального центра по изучению ураганов (NHC), "Милтон" обрушится на побережье Флориды в среду вечером по местному времени. Ожидается, что эпицентром станут центральные и западные районы штата, где проживают более трех миллионов человек.

Синоптики предупреждают, что проливные дожди и штормовые ветры вызовут сильнейшие наводнения не только у побережья, но и в глубине штата. У берегов волны могут достигать 3-4 метров.

Fоtо: BBC News

По данным Департамента исправительных учреждений Флориды, более 4500 заключенных были перемещены из зон ожидаемой стихии "без ущерба для общественной безопасности". Эвакуирована также военная авиабаза, расположенная возле Тампы.

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям при правительстве США заявляет, что для доставки в пострадавшие районы заготовлено 20 млн порций еды и 40 млн литров воды. Агентство информирует, что максимально подготовило необходимые ресурсы для ликвидации последствий "Милтона": это городские и морские поисково-спасательные команды, медицинские подразделения, временные силовые группы из Армейского корпуса США, инженеры и специалисты по утилизации отходов.

Чем опасен ураган "Милтон"

Исключительная мощь урагана "Милтон" заключается в том, что он может спровоцировать несколько торнадо, предупреждают метеорологи. Национальная океаническая и атмосферная ассоциация (NOAA) заявляет, что шторму, который станет неминуемым следствием урагана, заранее присвоена наивысшая пятая категория по шкале Саффира-Симпсона. Она присваивается, когда порывы ветра достигают не менее 252 км/ч.

Fоtо: BBC News

Президент США Джо Байден отложил запланированные поездки в Германию и Анголу в связи с чрезвычайной ситуацией в стране. По данным прессы, из-за этого может быть перенесена очередная встреча в формате "Рамштайн", посвященная поставкам оружия Украине для отражения российской агрессии. Глава Белого дома заверил, что все федеральные службы, включая жилищные, готовы к оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Менее двух недель назад Флорида уже сильно пострадала от другого урагана "Хелен", который на данный момент стал самым смертоносным в США за последние 19 лет. Точное число погибших пока не называется, но оно, по словам властей, определенно превышает 225 человек — столько погибло в результате урагана "Катрина", считавшегося до сих пор самым разрушительным с точки зрения жертв.

Многие жители Флориды уже лишились своих домов из-за "Хелен". Те, чья недвижимость устояла, уверены, что "Милтон" она уже не переживет. Покидая свои дома, многие заколачивают окна и двери и обкладывают стены по периметру мешками с песком, но, по мнению синоптиков, эти меры предпринимаются скорее для самоуспокоения, потому что от стихии они не спасут.

Бегство от стихии

38-летний музыкант Джон О'Лири рассказал агентству Reuters, что с тяжелым сердцем оставил дома свое пианино, но, по его словам, сейчас все находятся в режиме выживания.

Оператор парома 58-летний Кен Вуд планирует бежать со своим 16-летним котом после того, как пережил ураган "Хелен" у себя дома. По его словам, это был один из самых страшных моментов в его жизни: "Мы больше не повторим той же ошибки".

38-летний Марк Фейнман уже находится в безопасности. Он рассказал журналистам, как 13 часов вез свою семью до границы с Алабамой. По его словам, по дороге они видели длинные очереди автомобилей на придорожных заправках. Бензин, сказал Марк, становится дефицитным товаом, и он очень рад, что его машина оборудована гибридным двигателем.

Губернатор Флориды Рон Десантис заверил, что доставка бензина на заправочные станции — одна из приоритетных задач властей. Также экстренно устанавливаются временные зарядные станции для электромобилей.

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