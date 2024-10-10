Россия обманом вербует молодых женщин из Уганды, Руанды, Кении, Южного Судана, Сьерра-Леоне и Нигерии, а также жительниц Шри-Ланки для производства дронов-камикадзе "Шахед". Доверчивых африканок заманивают в Россию, обещая им хорошо оплачиваемую работу с бесплатным перелетом и проживанием в хостеле, а затем отвозят в Татарстан в особую экономическую зону "Алабуга", где выпускают боевые беспилотники. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как выяснили журналисты, сейчас на производстве дронов в "Алабуге" работают около 200 женщин из упомянутых стран, преимущественно в возрасте от 18 до 22 лет. Выпуском беспилотников также заняты студенты по обмену, некоторым из них исполнилось лишь 16 лет.

В материале AP рассказывается история одной из африканок, попавших в "Алабуге", по ее словам, в ловушку. Покидая родину, она протоколировала свое путешествие в фотографиях, которые выкладывала в соцсети. Одну из них она подписала словом "Европа". Теперь, оказавшись на производстве дронов, женщина говорит, что "проклинает тот день, когда начала собирать эти штуки".

Работницы находятся под постоянным видеонаблюдением как в общежитии, так и на работе. Рабочие смены оказались продолжительными — по 12 часов, а зарплата — существенно ниже, чем было обещано: 500 долларов вместо 700 (около 460 и 640 евро соответственно). Руководство предприятия отговаривает женщин от возвращения на родину, поскольку испытывает проблемы с наймом персонала даже на неквалифицированную работу.

Общежития и кухни "находятся под круглосуточной охраной", а телефоны сотрудников постоянно проверяют на предмет нежелательной переписки. На производстве африканкам приходится работать без должной защиты при обращении с токсичными химикатами, которыми покрывают фюзеляж дронов. Женщины жалуются, что к ним относятся "как к ослицам, как к рабыням".

Министерство иностранных дел России, глава Татарстана Рустам Минниханов, а также генеральный директор "Алабуги" Тимур Шагивалеев на вопросы AP, связанные с жалобами работниц-африканок, не ответили. Власти большинства из 22 стран, гражданки которых работают на производстве дронов, либо проигнорировали просьбы о комментарии, либо обещали "заняться этим вопросом".

В свою очередь пресс-секретарь Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что действия России "потенциально могут соответствовать критериям торговли людьми", если девушек мошенническим путем нанимают с целью эксплуатации.

В апреле "Алабугу" атаковали украинские беспилотники. В результате были ранены шесть человек, в том числе двое подростков. Всего на территорию особой экономической зоны упали три дрона, в двух зданиях общежития были выбиты стекла и двери.

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