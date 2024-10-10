Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2024 году стала писательница из Южной Кореи Хан Ган. Жюри отметило ее "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни".

Хан Ган родилась в Кванджу в 1970 году. Она лауреатка Международной Букеровской премии 2016 года за роман "Вегетарианка". И эта книга, и роман Хан Ган "Человеческие поступки" переведены в том числе и на русский язык.

Роман "Человеческие поступки" — это история 15-летнего мальчика по имени Тонхо, погибщего в разгар студенческих волнений. Его смерть оставила неизгладимый след в судьбах близких. Эта книга — способ задокументировать последствия той катастрофы: от проблем с транспортировкой мертвого тела до попытки заглушить боль и гнев.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в 2023 году стал норвежский писатель и драматург Юн Фоссе. В 2022 году премия досталась француженке Анни Эрно, годом ранее — уроженцу Танзании прозаику Абдулразаку Гурне, в 2020-м — поэтессе Луизе Глюк из США. В 2019 году награду вручали сразу двум лауреатам: премию за 2018-й получила польская писательница Ольга Токарчук, а за 2019-й — австриец Петер Хандке. Это было связано с тем, что в 2018 году награду не присуждали из-за скандала в Шведской академии.

В 2017 году лауреатом стал британский писатель японского происхождения Кадзуо Исигуро. В 2016 году награду получил американский музыкант Боб Дилан, годом ранее — белорусская писательница Светлана Алексиевич.

С 1901 по 2022 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 119 человек, в их числе 17 женщин. Размер денежной премии в 2024 году составляет 11 миллионов шведских крон (около 970 тысяч евро).

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