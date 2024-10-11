Ураган "Милтон", обрушившийся на западное побережье американского штата Флорида в ночь на четверг, принес с собой торнадо с порывами ветра до 70 м/с и мощные ливни с паводками. По мере того, как спасатели начинают обследовать все новые затопленные и разрушенные места, растет и число жертв.

В четверг вечером партнер Би-би-си в США, телекомпания CBS, сообщила со ссылкой на Департамент охраны правопорядка Флориды, что число погибших выросло до 16.

В течение нескольких часов перед этим разные источники передавали разные данные о числе погибших: от 10 до 12.

Пять человек погибли в кемпинге в округе Сент-Люсия. О двух погибших сообщили власти города Санкт-Петербург. Еще одного человека спасатели обнаружили в соседнем округе под завалами собственного дома.

Губернатор Флориды Рон Десантис на пресс-конференции во второй половине дня подчеркнул, что данные о погибших предварительные, и общего списка всех жителей штата, ставших жертвами стихии, у властей пока нет.

Нет пока и сколько-нибудь точной оценки суммы нанесенного ущерба, хотя уже очевидно, что он будет немалым.

Оказавшимся на пути урагана жилым домам, зданиям церквей, торговых и офисных помещений нанесены существенные повреждения.

В Санкт-Петербурге сильные порывы ветра сорвали крышу с местного стадиона Высшей бейсбольной лиги, а на здание, где располагается редакция местной газеты, упал строительный кран.

Жителей Флориды, временно уехавших прочь от стихии, власти штата призывают не спешить с возвращением домой.

Власти городка Орандж-сити, чуть к северу от одного из главных городов Флориды, Орландо, сообщают, что ливень там настолько сильно размыл придорожный грунт, что сразу в нескольких местах обрушились целые фрагменты дорожного полотна, образовав овраги шириной в несколько метров.

Пожарная служба города опубликовала на своей странице в фейсбуке несколько фотографий, позволяющих оценить масштаб обрушений.

В сопроводительном тексте уточняется, что "множество дорог" в городской черте "либо полностью смыты, либо затоплены".

По словам представителей департамента, сейчас бригады оценивают точный ущерб, но пока водителей призывают держаться от городских дорог подальше.

Сам Орландо частично затоплен.

Из-за бесчисленных обрывов линий электроснабжения порядка 3 млн зданий во Флориде по-прежнему остаются без света, а некоторые населенные пункты — и без воды.

В Санкт-Петербурге на западном побережье Флориды, где живет порядка 250 тыс. человек, водоснабжение полностью отсутствует.

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