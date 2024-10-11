Лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год стала ассоциация "Нихон хиданкё", объединяющая организации жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и борющаяся за ядерное разоружение. Об этом решении сообщил Нобелевский комитет в Осло.

В нынешнем году на Нобелевскую премию мира были номинированы 286 кандидатов, в том числе Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, папа римский Франциск и британский натуралист Дэвид Аттенборо. Эксперты, опрошенные агентством Reuters, называли в числе фаворитов также Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд ООН и генерального секретаря организации Антониу Гутерриша. У букмекеров фаворитами стали умерший в колонии российский политик Алексей Навальный и президент Украины Владимир Зеленский. Однако Reuters отмечало, что Навальному присудить Нобелевскую премию мира не смогут, так как ее не вручают посмертно, а Зеленский вряд ли победит, поскольку возглавляет воюющую страну.

В 2023 году Нобелевская премия мира была присуждена иранской правозащитнице Наргес Мохаммади за "борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех".

В 2022 году награду разделили российское правозащитное общество "Мемориал", украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" и основатель белорусского правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий.

Одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году стал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Вместе с ним премию вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Муратов и Ресса представляют всех журналистов, борющихся за этот идеал "в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", отмечал комитет.

Пять различных Нобелевских премий (по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и премия мира) были учреждены по завещанию изобретателя динамита Альфреда Нобеля, их вручают с 1901 года. С 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Нобеля, ее неофициально называют Нобелевской премией по экономике. Нобелевскую премию мира присуждают в Осло, все остальные — в Стокгольме.

Премию мира, согласно завещанию Нобеля, присуждают "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Впервые Нобелевская премия мира была вручена в 1901 году. Ее лауреатами стали основатель Международного комитета Красного Креста, швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан и основатель пацифистской организации "Лига мира и свободы" французский политический деятель Фредерик Пасси.

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