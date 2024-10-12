Для охраны подводной инфраструктуры в Балтийском и Северном морях будет задействовано морское оперативное подразделение немецкого спецназа GSG-9, сообщили немецкий телеканал ARD и еженедельник Der Spiegel со ссылкой на информированные источники в органах безопасности.

По данным журналистов, решение о размещении спецназа в городе Нойштадт, расположенном в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на Балтийской море, было принято лично министром внутренних дел Германии Нэнси Фезер.

"За счет такого местонахождения подразделение сможет быстрее реагировать на кризисные ситуации как в морях, так и на севере Германии", - говорится в сообщении ARD. По данным источников канала, повышение мер безопасности связано с риском диверсий против инфраструктуры в морях, который стал очевиден после подрыва "Северных потоков".

Германия регулярно фиксирует активность "российских шпионских кораблей", которые "картографируют сеть трубопроводов и других подводных линий на дне Северного и Балтийского морей", уточнили в ARD.

Третье место дислокации GSG-9 в ФРГ

Как отмечает телеканал, Нойштадт станет третьим местом дислокации GSG-9: штаб-квартира находится в Санкт-Августине под Бонном с момента основания организации в 1972 году, когда спецназ был создан в ответ на нападение на израильскую команду на Олимпийских играх в Мюнхене, а в Берлине уже несколько лет дислоцируется оперативное подразделение. В будущем в Нойштадте планируется разместить морскую оперативную группу спецназа, уточняют журналисты.

СМИ: Киев обсуждал взрыв на "Северных потоках" еще до войны

По информации Der Spiegel, операция, направленная против газопровода "Северный поток", начала задумываться еще за несколько лет до полномасштабной войны РФ против Украины. По данным журнала, на первом этапе группа, подотчетная тогдашнему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, искала водолазов, способных работать на глубине до 100 м и готовых пойти на серьезный риск для здоровья. Планированием операции против "Северного потока - 1" и достроенного к тому моменту "Северного потока - 2", предположительно, занимался бывший сотрудник украинских спецслужб Роман Червинский, он же руководил ее проведением.

Диверсия на газопроводах в сентябре 2022 года

Взрывы на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" произошли в ночь на 26 сентября 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов. Расследование проводилось правоохранительными органами сразу нескольких стран, включая Германию.

Киев опроверг сообщения о каком-либо участии Украины в подрыве российских газопроводов в Балтийском море. В беседе с агентством Reuters советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что "такая атака может быть осуществлена только при наличии больших технических и финансовых ресурсов". "А у кого все это было на момент атаки? Только у России", - утверждал он.

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