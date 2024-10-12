Польша "не пойдет на уступки" в вопросе Волынской резни, поскольку достойное захоронение польских граждан - это не политическое требование, а христианский долг, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе онлайн-сессии вопросов и ответов в социальных сетях.

Сикорский напомнил, что поднимал этот вопрос на переговорах с министром иностранных дел Украины Андреем Сибихом и, в первую очередь, с президентом Владимиром Зеленским. По словам главы МИД Польши, Зеленский "не особо этому рад".

"Однако мы не пойдем на компромисс по этому вопросу. Поскольку мы считаем, что это не главный политический вопрос, он не должен быть предметом каких-либо переговоров. Это просто христианский долг", - сказал Сикорский.

Он добавил, что Польша "не торговалась" с Германией о том, чтобы хоронить своих солдат в Польше.

"Мы требуем от Украины только того, что Киев позволил немцам сделать с агрессорами: 100 тысяч солдат Вермахта были эксгумированы и захоронены в отдельных могилах на территории Украины. Поэтому мы считаем, что наши сограждане, которые не были там агрессорами, имеют право по крайней мере, такие же права, как и у солдат Вермахта", — заявил Сикорский.

Украинский институт национальной памяти сообщил, что в этом году к нему начали поступать запросы от граждан Польши о возможности найти и эксгумировать останки их погибших родственников. Поступил запрос на возможность проведения таких работ в Ровенской области, и после рассмотрения запроса, поданного в сентябре 2024 года, институт намерен включить геологоразведочные работы в Ровенской области в план действий на 2025 год.

Волынская резня, или Волынская трагедия, представляла собой этническую чистку — массовое истребление польского гражданского населения — со стороны Украинской повстанческой армии (УПА). Перед Второй мировой войной Волынь была разделена между СССР и Польшей, но когда началась война, СССР оккупировал и польскую часть Волыни. После того, как территория оказалась под оккупацией нацистской Германии, 11 июля 1943 года Украинская националистическая партизанская армия УПА, выступавшая за создание независимой Украины, начала организованную кампанию по истреблению волынских поляков, в ходе которой, по разным оценкам, к 1945 году было убито от 60 до 100 тысяч этнических поляков.

От двух до трех тысяч украинцев также погибли в ответных атаках и последующей партизанской войне на Волыни. Когда насилие распространилось на другие регионы восточной и южной Польши, где тогдашний коммунистический режим начал проводить этнические чистки, к 1947 году, по оценкам, погибло еще 20 тысяч украинцев.

Вопрос Волынской резни или Волынской трагедии – один из самых неприятных в украинско-польских отношениях. Польша настаивает на том, что ответственность за эти насильственные преступления несет исключительно украинская сторона. Украина подчеркивает, что ответственность несут обе стороны, поэтому извинения могут быть только взаимными.

В июле 2023 года Сейм, нижняя палата польского парламента, одобрил постановление, в котором было признано, что так называемая Волынская резня была "этнической чисткой с признаками геноцида".

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