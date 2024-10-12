В тающем леднике на Эвересте был обнаружен ботинок со ступней молодого британского альпиниста Эндрю Комина Ирвина, пропавшего 100 лет назад. Не исключено, что эта находка поможет разрешить одну из самых больших загадок истории покорения высочайшей вершины Земли.

...Этого звонка родственники молодого британского альпиниста ждали сто лет и уже не надеялись дождаться.

Но он прозвенел, когда в сентябре этого года экспедиция, организованная журналом National Geographic для съемок документального фильма, обнаружила в тающем леднике на Эвересте ботинок со ступней.

Ступня принадлежала Ирвину, также известному под именем Сэнди Ирвин. Он пропал без вести на Эвересте вместе с Джорджем Мэллори в 1924 году.

Для семьи находка стала огромным облегчением. Как призналась Би-би-си внучатая племянница Ирвина Джули Саммерс, "узнав об этом, я просто замерла, ведь мы давно уже потеряли надежду найти хоть какие-то его следы".

Родственники Ирвина на всякий случай сдали анализы ДНК, но бирка на носке с именем Ирвина практически снимает все вопросы.

Участникам экспедиции довольно сильно повезло: они считают, что их находка была сделана всего через неделю после того, как в этом районе растаял лед.

Ирвин был самым молодым членом самой загадочной экспедиции на Эверест.

В последний раз его и Мэллори видели живыми 8 июня 1924 года, когда они собирались предпринять восхождение к самой вершине.

Поиск альпинистов не прекращался все это время, но тело Мэллори было обнаружено американским альпинистом лишь в 1999 году, что вызвало к жизни целый ряд конспирологических теорий относительно того, что тела могли обнаружить и потом перепрятать.

Впрочем, Саммерс никогда в них не верила, и к ее великому облегчению оказалась права, когда выяснилось, что тело Ирвина, или то, что от него осталось, все еще покоится на Эвересте.

Тайна фотоаппарата

Участники экспедиций по поискам Ирвина и Мэллори не только руководствовались желанием обнаружить останки альпинистов, чтобы вернуть их семье, но пытались разрешить важный для истории альпинизма вопрос: могли ли они быть первыми людьми в истории, покорившими Эверест.

Дело в том, что Ирвин постоянно носил с собой фотоаппарат. Поэтому некоторые надеются, что если тело альпиниста будет обнаружено, вместе с ним удастся найти и его камеру, а в ней — непроявленную пленку с фотографиями, которые могли быть сделаны на вершине.

Свое восхождение на Эверест Ирвин и Мэллори совершали за 29 лет до того, как вершину официально покорили Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей.

Как родственники Ирвина отреагируют на новость, что именно их предок первым совершил восхождение на высочайшую вершину Земли?

"Это было бы здорово, мы бы все испытали огромное чувство гордости, — признается Саммерс. — Но в конечном счете в семье всегда любили эту таинственность, да и вообще вся эта история — о том, какими храбрыми они были и как далеко смогли забраться".

Да и в любом случае, добавляет она, сначала нужно обнаружить фотоаппарат, который Ирвин, судя по всему, носил с собой, и найти там пленку.

Обнаружится фотоаппарат или нет, по мнению Саммерс, охота за ним будет хорошим поводом еще раз напомнить миру о судьбе молодого человека, который 100 лет назад использовал все возможности, чтобы жить жизнью, наполненной приключениями, и получать при этом удовольствие.

И даже в том, что находка на леднике была совершена так поздно, внучатая племянница Ирвина видит свой плюс: хорошо, что старшее поколение об этом не узнало, ведь для них "Эверест — это его могила".

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