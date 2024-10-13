Россия и Китай заблокировали предложенное консенсусное заявление для Восточноазиатского саммита, подготовленное странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Чиновник уточнил, что блокировка со стороны РФ и КНР произошла в основном из-за возражений по поводу формулировок, касающихся спорного Южно-Китайского моря.

Проект заявления, разработанный на основе консенсуса АСЕАН, состоящей из 10 стран, был представлен на встрече 18 государств Восточной Азии в Лаосе 10 октября, рассказал собеседник агентства. По его словам, представители США, Японии, Австралии, Южной Кореи и Индии заявили о своей готовности поддержать проект, однако россияне и китайцы сказали, что они "не могут и не будут" принять это заявление.

Как отмечает Reuters, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции во Вьентьяне, что итоговая декларация не была принята из-за "настойчивых попыток США, Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии превратить ее в чисто политическое заявление".

Китай хочет себе во владение почти все море

Китай претендует почти на все Южно-Китайское море и усиливает давление на конкурентов, включая несколько стран АСЕАН, в частности Филиппины. АСЕАН в течение нескольких лет вела переговоры с Пекином о кодексе поведения для стратегического водного пути, уточняет Reuters.

Пекин заявляет, что поддерживает такой кодекс, однако не признает решение арбитражного суда от 2016 года, в котором говорится, что претензии Китая на большую часть Южно-Китайского моря не имеют под собой оснований согласно Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), подписантом которой является Пекин. При этом, по словам источника Reuters, в UNCLOS "не было ни единой формулировки, которая бы отдавала предпочтение какому-либо претенденту перед другим".

История спора Китая и Филиппин за Южно-Китайское море

В июле 2016 года Постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге признала незаконными притязания Китая на территорию большей части Южно-Китайского моря. Также суд постановил, что ни один из островов и рифов в архипелаге Спратли не является эксклюзивной экономической зоной Китая. В международный арбитражный суд в Гааге Филиппины обратились в январе 2013 года.

Сам территориальный спор ведется из-за некоторых островов архипелага Спратли, которые рассыпаны в Южно-Китайском море на площади свыше 420 тысяч кв. км и контролируются различными соседними государствами, а также некоторых других рифов и скальных групп.

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