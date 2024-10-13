Индия стала вторым по важности поставщиком в Россию запрещенных санкциями товаров - таких, как микрочипы и станки, нужные военной промышленности РФ, чтобы обеспечивать продолжение войны с Украиной. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на издание Bloomberg.

По данным Bloomberg, ежемесячный объем таких поставок в апреле-мае вырос до 60 млн долларов - вдвое больше, чем в предыдущие месяцы 2024 года. В июле же он взлетел до 95 млн, пишет Bloomberg со ссылкой на европейских и американских чиновников. По этому признаку Индия теперь уступает только Китаю, указали они.

Издание добавляет, что Министерство иностранных дел Индии отказалось комментировать эти данные, как и другие индийские официальные лица в ответ на западные запросы. В Госдепартаменте США журналистам рассказали, что собираются обсудить свою "растущую озабоченность" по этому поводу как с правительством Индии, так и с индийскими компаниями.

Bloomberg отмечает, что пока США и Евросоюз боролись с обходом Россией санкций через такие крупные хабы, как Турция и ОАЭ, появились новые "серые" цепочки поставок через другие страны - в частности, Индию, Малайзию и Таиланд.

В Германии разоблачили запрещенные поставки станков в РФ

10 октября вышло расследование немецкой телекомпании SWR, согласно которому в Россию, несмотря на санкции, продолжают поступать немецкие станки. Речь идет в том числе о станках, которые могут использоваться для производства боеприпасов или военной техники.

Журналисты установили более 30 немецких производителей, чьи станки в прошлом году были экспортированы в Россию. Примерно в двух третях случаев оборудование из ФРГ было ввезено в РФ через Турцию, в том числе через фирмы, основанные российскими предпринимателями.

Перечисленные в расследовании немецкие компании заявили SWR, что соблюдают санкции и не знают, как их станки оказались в России.

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