Израильские танки разрушили ворота базы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на юге страны и вошли на ее территорию, заявила ООН.

В заявлении ВСООНЛ говорится, что инцидент произошел в воскресенье рано утром на позиции миротворцев в Рамии. Примерно в 04:30 по местному времени, когда миротворцы находились в укрытиях, два израильских танка "Меркава" "разрушили главные ворота позиции и силой проникли внутрь" объекта. Затем израильские войска "несколько раз потребовали, чтобы на базе погасили свет".

В заявлении говорится, что танки ушли примерно через 45 минут после того, как миротворцы выразили протест, заявив, что присутствие ЦАХАЛ подвергает их опасности.

В 06:40 по местному времени миротворцы, находящиеся на той же позиции, сообщили о нескольких выстрелах в 100 метрах к северу, от которых шел дым.

"Пятнадцать миротворцев пострадали от последствий, включая раздражение кожи и желудочно-кишечные реакции, после того как дым проник в лагерь. Миротворцы проходят лечение", — говорится в заявлении.

Израиль пока никак не прокомментировал эти обвинения, но они прозвучали всего через несколько часов после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху вновь призвал силы ООН вывести войска из приграничной зоны.

"Пришло время вывести ВСООНЛ из опорных пунктов "Хезболлы" и из зон боевых действий", — говорится в видеообращении Нетаньяху, адресованном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

ЦАХАЛ неоднократно просил об этом и неоднократно получал отказ. Израильские военные утверждают, что боевики "Хезболлы" размещаются рядом с позициями миротворцев и пользуются ими как "живым щитом", группировка отрицает эти обвинения.

Согласно документам, с которыми ознакомилось агентство Reuters, почти две недели назад израильские военные попросили миротворцев ООН подготовиться к передислокации на расстояние более 5 км от границы, чтобы не подвергать себя опасности.

В четверг глава миротворческих сил ООН Жан-Пьер Лакруа заявил Совету Безопасности, что "безопасность миротворцев находится под все большей угрозой". Они остаются на своих позициях, но с 23 сентября оперативная деятельность практически прекратилась, и миротворцы находятся на базе. Триста человек были временно переведены на более крупные базы.

Нападения на сторожевые вышки, камеры, средства связи и освещения ограничили возможности миротворцев наблюдать за ситуацией, заявил в четверг представитель ВСООНЛ. Источники в ООН заявили, что опасаются, что израильские атаки сделают невозможным мониторинг нарушений международного права.

Пять миротворцев получили ранения в результате серии ударов, нанесенных по позициям и персоналу миротворцев в последние дни, причем в большинстве случаев миротворцы обвиняют в нападениях израильские силы.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, обычно поддерживающая Израиль, в воскресенье поговорила с Нетаньяху по телефону и осудила израильские атаки.

В составе 10-тысячного контингента ВСООНЛ служит более тысячи итальянцев. Франция и Испания, каждая из которых имеет около 700 человек в составе сил, также осудили действия Израиля.

ВСООНЛ были созданы в 1978 году для мониторинга в южной части Ливана. В этом районе неоднократно вспыхивали конфликты: Израиль вторгся в страну в 1982 году, оккупировал Южный Ливан до 2000 года и провел масштабную пятинедельную войну против "Хезболлы" в 2006 году.

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