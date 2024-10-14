«Хезболла» атаковала дронами израильскую базу, погибли четыре солдата

Четыре израильских солдата погибли и более 60 человек получили ранения в результате удара беспилотника по военной базе на севере Израиля, заявили военные.

По данным Армии обороны Израиля, семь военнослужащих получили тяжелые ранения в результате атаки на базу, которая находится в населенном пункте Биньямина-Гиват-Ада к югу от Хайфы.

Медицинская служба "Маген Давид Адом" ранее сообщала, что в результате атаки пострадал 61 человек. 37 были доставлены в различные больницы на машинах скорой помощи и вертолетах.

Ответственность за нападение взяла на себя ливанская исламистская группировка "Хезболла". Как сообщила ее пресс-служба, удар был нанесен в ответ на израильские атаки на юге Ливана и в Бейруте в четверг. По утверждениям группировки, базу атаковал "рой беспилотников".

Судя по кадрам с места событий, в момент удара военнослужащие находились в столовой. На снимках, которые распространяются в соцсетях, изображена пустая столовая с дырой в крыше.

Как пишет Times of Israel со ссылкой на данные предварительного расследования, "Хезболла" запустила два беспилотника Mirsad со стороны Средиземного моря. По данным израильского исследовательского центра Alma Research, они имеют "120-километровый радиус поражения, максимальную скорость 370 км/ч, способны нести до 40 кг взрывчатки и летать на высоте до 3 км".

Как сообщает издание, оба беспилотника были отслежены израильскими радарами, и один был сбит у побережья к северу от Хайфы, однако второй дрон пропал с радаров, вероятно из-за того, что летел очень близко к земле.

"Хезболла" в своем заявлении пригрозила новыми нападениями, если военная операция Израиля на юге Ливана продолжится. "Мы обещаем врагу, что то, что произошло сегодня к югу от Хайфы, — ничто по сравнению с тем, что его ждет, если он решит продолжить агрессию против нашего благородного народа", — говорится в сообщении.

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