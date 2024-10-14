Северная Корея не только передает оружие России, но и фактически отправляет своих граждан воевать в Украину в российских войсках, заявил Владимир Зеленский в вечернем телеобращении.

"Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее", — сказал президент Украины.

В таких условиях отношения Украины с партнерами нуждаются в дальнейшем развитии, сказал он. "Фронт нуждается в большей поддержке", — подчеркнул Зеленский, в очередной раз отметив, что Украине необходимо использовать дальнобойное оружие для ударов по российский территории.

Ранее в октябре британская газета The Times писала, что Северная Корея поставляет России половину из примерно 3 млн артиллерийских снарядов, которые войска РФ ежегодно используют в войне против Украины. The Guardian со ссылкой на украинские источники сообщала, что военные инженеры из КНДР помогают российским войскам наносить удары по Украине северокорейскими ракетами KN-23.

The Washington Post со ссылкой на украинских и южнокорейских официальных лиц рассказала, что военнослужащие КНДР уже участвуют в боях на стороне РФ, а еще несколько тысяч военных из Северной Кореи проходят подготовку, чтобы возможно впоследствии отправиться воевать в Украину, напоминает "Радио Свобода". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту публикацию, назвал ее "очередной информационной уткой".

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