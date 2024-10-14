В британском городе Солсбери начались общественные слушания по делу о смерти Дон Стерджесс в результате отравления "Новичком" в июле 2018 года. Она погибла через несколько месяцев после того, как тем же веществом были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

44-летняя Стерджесс получила флакон, в котором, как она думала, были духи. Она нанесла на себя жидкость, которая оказалась ядом нервно-паралитического действия, и позже умерла. Ее партнер, Чарли Роули, тоже был отравлен, но остался жив.

Британское правительство считает, что отравление Скрипаля было организовано агентами российских спецслужб. Скрипаль был осужден в России за госизмену и в 2010 году освобожден в ходе обмена четырех человек, осужденных в России, на десятерых арестованных в США российских шпионов.

"Когда Стерджесс была отравлена "Новичком" через четыре месяца после отравления Скрипалей, оказалось вполне вероятным, что она стала невинной жертвой совершенной с участием других государств преступной и возмутительной попытки убийства", — сказал на слушаниях в понедельник адвокат Эндрю О`Коннор.

Он добавил, что в ходе общественного расследования предстоит установить, действительно ли смерть Стерджесс прямо связана с отравлением Скрипалей.

Вслед за О`Коннором выступил адвокат Адам Строу, представляющий интересы семьи Стерджесс. Он пересказал детали дела и отметил, что у партнера Дон Стерджесс Чарли Роули в результате отравления до сих пор есть "проблемы с ногами, зрением, равновесием и памятью". Строу добавил, что симптомы Стерджесс и Роули были очень похожи на симптомы Скрипалей.

Строу также сказал, что в качестве свидетеля следует вызвать президента России Владимира Путина. Глава государства, как заявил адвокат, должен "посмотреть в глаза родственников Дон". Судья назвал это предложение "интригующим", в то время как Строу признал, что шансы на появление Путина в суде "могут быть очень низкими".

Майкл Менсфилд (еще один адвокат, представляющий интересы семьи Стерджесс) поставил главный вопрос, на который следует ответить в ходе слушаний, так: "провалились ли [британские правоохранительные органы] в том, чтобы предотвратить атаку химическим оружием?" Он добавил, что события в Солсбери показали, что "из дела Литвиненко не было извлечено никаких уроков".

Лондонская полиция установила трех подозреваемых в отравлении Скрипалей: Дениса Сергеева, Александра Мишкина и Анатолия Чепигу. В Великобритании они использовали псевдонимы Сергей Федотов, Александр Петров и Руслан Боширов.

Полиция считает, что все трое подозреваемых находятся в России, с которой у Великобритании нет договора об экстрадиции. Это означает, что шансов доставить подозреваемых для суда в Великобританию практически нет.

По версии следствия, "Новичок" нанесли на ручку двери дома Скрипаля в Солсбери. Бывшего российского разведчика и его дочь, приехавшую к нему из России, нашли без сознания, но смогли вылечить.

Во время слушаний было оглашено письменное заявление самого Скрипаля, который возложил ответственность за покушение на свою жизнь на президента России Владимира Путина.

"Я считаю, что Путин все самые важные решения принимает самостоятельно, поэтому, по моему мнению, он как минимум должен был дать разрешение на покушение на Юлию и на меня", — сказал Скрипаль, добавив, что это его "частное мнение".

Москва свою причастность к отравлению категорически отрицает.



На сайте расследования сказано, что в течение первой недели выступят мать погибшей Кэролайн Стерджесс, местные парамедики и полицейские. Затем, после перерыва в неделю, слушания продолжатся в Лондоне. Там суд рассмотрит обстоятельства отравления "Новичком" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.

Ожидается, что общественные слушания продлятся до начала декабря, а окончательный отчет будет опубликован в 2025 году.

Как сообщалось ранее, Сергей и Юлия Скрипаль не будут лично давать показания в ходе этих слушаний из соображений безопасности.

Председательствующий судья лорд Хьюз Омберслийский постановил, что угроза для Скрипалей в случае их участия превышает любую возможную пользу от их показаний, даже если они предстанут перед судом по видеосвязи, а не лично.

Из соображений национальной безопасности онлайн-трансляция общественных слушаний проходит с 10-минутной задержкой. Рассмотрение некоторых доказательств будет засекречено.

Зачем нужны слушания и что это такое

Цель общественных слушаний — детально изучить обстоятельства жизни и смерти Дон Стерджесс, обозначить, кто несет за нее ответственность, и разобраться, можно ли было ее предотвратить.

Кроме того, следствие намерено выявить возможную причастность России к смерти Стерджесс.

Общественные слушания — расследование, которое проводится в Великобритании по решению суда. Как правило, эту процедуру назначают для дел, вызвавших широкий общественный резонанс.

По итогам расследования суд предоставляет отчет правительству. Его выводы не обязательны для исполнения, но могут послужить толчком для изменения законодательства или тех или иных политических ли дипломатических действий.

В деле Дон Стерджесс общественные слушания, среди прочего, позволят рассмотреть возможные засекреченные документы.

В 2016 году по результатам общественного дознания британский судья объявил, что российский президент Владимир Путин, "вероятно, одобрил" убийство бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко.

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