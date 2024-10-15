В Германии президент Федерального ведомства разведки и контрразведки (BND) Бруно Каль выступил c предупреждением о наличии конкретной военной угрозы со стороны России, сообщает "Радио Свобода".

"Не позднее конца этого десятилетия российские вооружённые силы должны быть в состоянии произвести прямое нападение на НАТО", – заявил Каль в понедельник на открытом заслушивании руководителей разведслужб в Парламентском контрольном комитете Бундестага.

Каль подчеркнул, что "Кремль рассматривает ФРГ как противника", в особенности потому, что Германия активно поддерживает Украину. "Мы находимся в прямом противостоянии с Россией. На самом деле Путину нужна не Украина. В реальности он стремится к созданию нового миропорядка", – аргументировал Каль.

Глава BND также указал на то, что российские спецслужбы действуют в полную силу своих возможностей и "без всяких ограничений". Каль исходит из того, что вполне возможна дальнейшая эскалация обстановки.

Глава Ведомства по охране конституции Томас Хальденванг сделал акцент на усилении гибридных и секретных операций России. "Мы регистрируем агрессивные действия российских спецслужб", – заявил Хальденванг. В особенности участились случаи шпионажа и диверсий со стороны России и повысился их качественный уровень.

В связи с этим Хальденванг упомянул возгорание пакета службы DHL в аэропорту Лейпцига. По его словам, Германия тогда чудом избежала крушения самолёта. Оно бы затронуло и людей, которые "симпатизируют целям Путина". Только благодаря счастливому стечению обстоятельств пакет взорвался в центре логистики DHL в Лейпциге, а не на борту самолёта, объяснил Хальденванг. По информации агентства dpa, пакет, который был отправлен из одной из стран Балтии, не попал на борт в установленное время из-за опоздания рейса. В пакете находился взрывной механизм, который пришёл в действие во фрахтовом контейнере и вызвал пожар. Спецслужбы исходят их того, что это было российской диверсией.

Президент Ведомства военной контрразведки Мартина Розенберг сообщила о попытках шпионажа со стороны спецслужб России, направленных против Бундесвера. По её словам, разведывательная деятельность ведётся в сфере поставок оружия Украине, в местах обучения солдат или в области оборонных проектов. Шпионаж также применяется для проведения диверсий, которые нацелены на создание чувства неуверенности у населения.

Парламентский контрольный комитет Бундестага проводит открытое заслушивание глав спецслужб один раз в году.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила ранее в программе Bericht aus Berlin, что российские шпионаж и акты диверсии нельзя недооценивать. Число подобных случаев растёт, подчеркнула политик: "Мы видим сейчас большую угрозу со стороны России". Министр отметила, что Германия будет принимать усиленные меры безопасности. Как пример Фезер привела решение о дислокации особого подразделения пограничной охраны на Балтийском море.

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