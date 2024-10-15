Израиль при нанесении ответного удара по Ирану будет целиться в военные объекты исламской республики, а не в ядерные или нефтяные. Об этом президенту США Джо Байдену сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, написала в ночь на вторник, 15 октября, газета The Washington Post. По-видимому, речь идет о телефонном разговоре, который состоялся между двумя лидерами 9 октября.

Израильский план атаковать только военные объекты Ирана был встречен в Вашингтоне "с облегчением", передает WP. Аналитики опасались, что атака на иранские нефтяные объекты может вызвать в мире рост цен на энергоносители, а удар по ядерным объектам - спровоцировать дальнейшую эскалацию и втянуть США в конфликт, отмечает издание. Байден ранее призывал Израиль "подумать о других вариантах".

"Более сдержанная позиция", которую занял теперь Нетаньяху, повлияла на решение президента США направить ближневосточному союзнику мощную систему противоракетной обороны THAAD, говорится в публикации The Washington Post. О том, что в Израиле будет размещена батарея THAAD, Пентагон заявил 13 октября.

Источник в Вашингтоне рассказал WP, что израильский удар по Ирану должен состояться до президентских выборов в США, которые намечены на 5 ноября. Если Израиль не ответит на массированный обстрел своей территории, в Тегеране могут интерпретировать это как признак слабости, пишет газета. Кроме того, в ходе консультаций с США Израиль объявил, что прекратит операции в Ливане "в ближайшие недели", сообщило издание.

Трамп - за удар по ядерным объектам Ирана

Между тем, кандидат в президенты США Дональд Трамп на предвыборном митинге 4 октября выразил мнение, что ответ Израиля должен быть таким: "Cначала нанести удар по ядерным объектам (Ирана. - Ред.), а об остальном беспокоиться позже". При этом Трамп подчеркнул, что ядерное оружие представляет собой наибольшую угрозу, и к ней нужно быть готовыми.

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет опубликовал в соцсети X пост с аналогичным посылом. "Израиль не должен упустить эту уникальную возможность уничтожить ядерную программу Ирана, - написал он. - Если мы не сделаем это сейчас, я не думаю, что это когда-либо произойдет".

Массированный иранский обстрел Израиля

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю, уже второй за последние полгода. Как заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана, атака на Израиль стала ответом на убийство лидера "Хезболлах" Хасана Насраллы и лидера радикального исламистского движения ХАМАС Исмаила Хании.

По данным израильских военных, большая часть из более 180 баллистических ракет была перехвачена. Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари указал, что Иран, выпустив ракеты, намеревался "убить тысячи" мирных жителей Израиля. Нетаньяху заявил, что Иран совершил "большую ошибку и заплатит за нее".

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли около 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль. ЦАХАЛ проводит против него на юге Ливана военную операцию.

Иран, который уже дважды наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты, финансирует группировку "Хезболлах" и требует прекращения военных операций Израиля в секторе Газа.

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