НАТО не боится угроз со стороны России и продолжит оказывать решительную поддержку Киеву, заявил генсек альянса Марк Рютте во время первого визита на базу в немецком Висбадене, где будет расположен главный координационный центр по оказанию помощи Украине.

"Послание [президенту России Владимиру Путину] заключается в том, что мы продолжим делать все необходимое, чтобы убедиться, что он не достигнет своих целей, и Украина победит", — сказал он в интервью агентству Reuters и Гессенскому радио.

Планируется, что комплекс в Висбадене, административном центре федеральной земли Гессен, под названием NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) постепенно возьмет на себя координацию западной военной помощи Киеву.

Этот шаг рассматривается многими как попытка защитить механизм помощи от возможного возвращения республиканца Дональда Трампа в Белый дом, отмечает Reuters.

Ожидается, что общая численность центра составит около 700 человек, включая украинских военных и подразделения, размещенные на объектах НАТО в Бельгии, Польше и Румынии.

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