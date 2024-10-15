Новый закон должен эффективно упорядочить процесс отправки на родину мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия готовит законопроект, связанный с изменением правил отправки на родину мигрантов, не имеющих права на пребывание в Евросоюзе. Это следует из письма главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в адрес государств ЕС, обнародованного вечером в понедельник, 14 октября.

Ожидается, что законопроект будет содержать "четкие обязательства по сотрудничеству в отношении высылаемых лиц" и должен "эффективно упорядочить процесс" отправки нелегалов на родину, говорится в письме фон дер Ляйен.

По словам председательницы Еврокомиссии, Евросоюзу "нужны новые правовые рамки", чтобы повысить эффективность своих действий. Страны должны создать "уровень гармонизации и доверия", чтобы каждое государство - член ЕС признавало решение другого". Это позволит гарантировать, что "мигранты, в отношении которых в одной стране было принято решение о возвращении их на родину, не смогут воспользоваться лазейками в системе, чтобы избежать депортации, находясь в другой стране ЕС", подчеркивает глава ЕК.

Изменения в политике ЕС по предоставлению убежища

В начале 2024 года после продолжительных дискуссий страны ЕС договорились о реформе Общеевропейской системы предоставления убежища (Common European Asylum System - CEAS), созданной в 2019 году. Кроме прочего, она подразумевает ужесточение правил по депортации мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС.

Кроме прочего, реформа дает возможность оперативного рассмотрения прошения об убежище уже на внешней границе ЕС. Некоторые наблюдатели критикуют новые нормы, которые должны вступить в силу с 2026 года, как пренебрегающие правами человека.

Дональд Туск: Россия и Беларусь хотят дестабилизировать ЕС

Между тем Нидерланды и Венгрия заявили о нежелании следовать общим для ЕС правилам. 11 октября премьер-министр Польши Дональд Туск также заявил, что Варшава хотела бы отказаться от выполнения некоторых положений закона ЕС о предоставления убежища. По его словам, Россия и Беларусь намеренно направляют к границам его страны нелегальных мигрантов, чтобы дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе. "То, каким образом используют это право на получение убежища, противоречит самой сути права на получение убежища", - подчеркнул Туск.

В Брюсселе поддержали Польшу в том, что касается обвинений, предъявляемых ею России и Беларуси. Однако, как указала одна из представительниц ЕК 14 октября, Польша, будучи членом ЕС, должна обеспечить мигрантам возможность запрашивать убежище.

Польша и Чехия намерены вынести вопрос о регулировании миграции на повестку дня заседания Совета ЕС в конце текущей недели. Обе страны добиваются ужесточения правил предоставления убежища и возможности отказа нелегалам уже на внешних границах ЕС. В то же время Варшава и Прага призывают к отмене пограничного контроля на внутренних границах ЕС, который сегодня осуществляет, в частности, Германия.

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