Илон Маск - американский миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX - за три месяца пожертвовал 75 млн долларов США политической организации America PAC, поддерживающей на выборах президента США экс-главу государства, республиканца Дональда Трампа. Это следует из обнародованного в среду, 16 октября, документа Федеральной избирательной комиссии США (FEC).

Большая часть этих средств - 72 млн долларов - были переведены в период с июля по сентябрь 2024 его года, причем в эти три месяца Маск был ее единственным донором America PAC. Газета The Washington Post называет организацию "комитетом политических действий, сформированным миллиардером Илоном Маском для ведения кампании в поддержку Дональда Трампа".

"America PAC стала важным игроком в борьбе Трампа за второй срок, проводя, возможно, самую амбициозную независимую операцию по привлечению избирателей для кандидата-республиканца в последние недели кампании", - констатировали журналисты в публикации от 15 октября.

В свою очередь агентство Reuters поясняет, что эта организация концентрирует усилия на мобилизации избирателей в колеблющихся штатах. Судя по отчетности, America PAC потратила на поддержку Трампа больше денег, чем какая-либо иная группа с теми же целями.

Почему Маск поддерживает Трампа

Илон Маск, который, по собственным словам, раньше голосовал за Демократическую партию США, в июле объявил, что на текущих выборах будет поддерживать Дональда Трампа. В принадлежащей ему соцсети X миллиардер с тех пор неоднократно указывал, что одобряет политику Трампа по защите границ США от нелегальных мигрантов, его меры по укреплению внутренней безопасности в стране, а также позицию по вопросу защиты свободы слова.

16 октября Маск объявил, что намерен провести "серию выступлений" в Пенсильвании в период с вечера этого дня и до 21 октября. Пенсильвания считается как для Трампа, так и для его соперницы от Демократической партии США, действующего вице-президента страны Камалы Харрис важным штатом с точки зрения голосов выборщиков и, как следствие, итога голосования на грядущих президентских выборах.

В середине июля, во время одного из предвыборных выступлений Трампа в Пенсильвании на него было совершено покушение. После того как экс-президента США увели со сцены с окровавленным лицом, Маск заявил, что "полностью" поддерживает его.

В то же время предприниматель неоднократно критиковал Камалу Харрис, заявляя, в частности, что в случае ее победы эти выборы окажутся для США последними, а Трамп, напротив, "не только не представляет угрозы для демократии, но и является последним способом ее спасти".

Что касается Трампа, то в интервью агентству Reuters 20 августа на вопрос журналиста, хотел бы он в случае победы на выборах назначить Маска на должность советника или министра, он дал положительный ответ. "Он очень умный человек. Я бы, конечно, сделал это, если он согласится. Он выдающийся парень", - заявил экс-президент США.

Действующий президент США Джо Байден, который отказался от борьбы за второй срок в пользу Харрис, написал в середине июля в соцсети Facebook: "Я устал до смерти… от Илона Маска и его богатых дружков, пытающихся купить выборы".

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