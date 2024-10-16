Как передает The Insider (российское оппозиционное расследовательское медиа), израильский Исследовательский институт Alma проанализировал выпущенные пресс-службой ЦАХАЛ изображения и видео из южного Ливана, где Армия обороны Израиля проводит наземную военную операцию против террористической группировки "Хезболла", и обнаружил российский след.

Среди захваченного оружия у сил "Хезболлы" есть винтовки, гранатометы, ПТУРы, мины и взрывчатка. Оружие выглядит новым и было произведено в последние годы в разных странах.

Среди захваченного вооружения присутствует разнообразное российское вооружение, включая ракеты 9М133 для противотанковых ракетных комплексов "Корнет" и "Игла-С", а также боеприпасы объемного взрыва для РПГ, произведенные в период с 2015 по 2021 год. Кроме того, обнаружены образцы ираснкого, испанского и даже американского вооружения, включая безоткатные противотанковые пушки M-40 времен Вьетнамской войны. Также обнаружена документация, подтверждающая сотрудничество России, Ирана, Сирии и "Хезболлы" и ящик с оружием с надписью на русском языке, указывающей, что партия предназначалась для Министерства обороны Сирии.

С конца сентября Израиль активно наносит авиаудары по югу Ливана и южному пригороду Бейрута, уничтожая инфраструктуру "Хезболлы". ЦАХАЛ также заявил о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.

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