Более 1,4 млн молодых северокорейцев "изъявили желание" вступить в армию на фоне обострения на границе с Южной Кореей, сообщила русская служба The Moscow Times со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Во всей стране царит воля к наказанию подонков Республики Кореи, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной Республики. <…> В случае войны Республика Корея будет уничтожена. Поскольку она хочет войны, мы готовы положить конец ее существованию", — подчеркивается в сообщении агентства.

ЦТАК отмечает, что желание молодежи пополнить ряды северокорейской армии является "ярким проявлением жгучей ненависти и мстительности представителей нового поколения", готовых наказывать оружием тех, кто хочет начать войну.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын обвинил Сеул в отправке в Северную Корею беспилотников с пропагандистскими листовками, назвав это военной провокацией. Он потребовал "немедленных военных действий", чтобы защитить суверенитет страны.

После этого военные КНДР подорвали два участка дорог, ведущих в Южную Корею. Взрывы произошли на северокорейской территории вдоль линий Кёнисон и Тонхэ: первая соединяет город Кэсон на севере с южнокорейским Пхаджу на западе, вторая расположена на востоке страны.

Южнокорейские военные не пострадали, они ответили выстрелами к югу от демаркационной линии, разделяющей две Кореи. В Сеуле полагают, что действия КНДР направлены на полное уничтожение межкорейского наземного сообщения и возведение оборонительных сооружений.

Разделение Кореи на КНДР и Республику Корея произошло в 1945 году после поражения во Второй мировой войне Японии, которая до этого оккупировала Корейский полуостров. В США и СССР изначально исходили из того, что разделение будет временным и в скором времени Корея вновь объединится. Но в итоге произошла корейская война, в результате которой было окончательно оформлено разделение Корейского полуострова на два государства по 38-й параллели. Формально страны остаются в состоянии войны, поскольку мирный договор между ними так и не был подписан.

Несмотря на это, власти КНДР и Южной Кори долгие годы декларировали своей целью объединение полуострова. Но в декабре прошлого года Ким Чен Ын окончательно отказался от этой идеи. Он заявил, что на полуострове сохраняется кризисная ситуация, которая выходит из-под контроля из-за "военно-провокационных шагов" США и Южной Кореи. Слово "война" приближается к тому, чтобы стать реальностью, подчеркивал северокорейский лидер.

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