Высокопоставленный представитель украинской военной разведки сообщил POLITICO, что Россия пополняет свою армию тысячами северокорейских солдат. "Их называют Бурятским батальоном... там около 3000 северокорейцев", — сказал источник издания, пожелавший сохранить анонимность.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что Украина теперь сражается против двух государств. "В коалицию преступников вместе с Путиным сейчас входит Северная Корея — семья Кимов, которая поработила более 20 миллионов корейского народа. Наша разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей", — сказал Зеленский, представляя свой "План победы" в Верховной Раде Украины.

"Это рабочие для российских заводов — вместо россиян, погибших на войне. И кадры для российской армии. Это участие второго государства в войне против Украины на стороне России", — добавил он.

Украинское англоязычное медиа The Kyiv Independent, ссылаясь на анонимного западного чиновника, сообщило, что Пхеньян уже отправил в Россию 10 000 солдат, для усиления ее войск, сражающихся против Украины.

Напомним также, что Украина ранее заявляла, что Северная Корея поставляет России ракеты и боеприпасы с начала 2024 года.

В июне президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали доровор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который обязывает обе страны оказывать военную помощь друг другу в случае нападения на одну из них. На днях Владимир Путин внес договор на ратификацию в свой карманный парламент - Госдуму.

Кремль назывет сообщения о подготовке северокорейских войск к участию в боевых действиях "фейком".

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