Австралия в ближайшее время отправит Украине десятки танков Abrams M1A1, которые страна вывела из эксплуатации и заменяет новыми M1A2. Об этом заявил министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, сообщает украинское новостное агентство УНИАН со ссылкой на австралийскую телекомпанию ABC News.

"Эти танки обеспечат украинским вооруженным силам большую огневую мощь и мобильность, а также дополнят поддержку, оказываемую нашими партнерами украинским бронетанковым бригадам - Австралия неизменно поддерживает Украину", - заявил он.

Сообщается, что Украина получит 49 танков Abrams M1A1 в рамках пакета военной помощии на 245 миллионов долларов. Австралийская армия использовала эти танки в период с 2007 по 2024 год в составе 2 бронетанковых полков.

Отмечается, что для передачи устаревших танков Abrams от Австралии "третьей стране" потребовалось разрешение Соединенных Штатов в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR).

При этом, поскольку срок службы этих танков подходит к концу, они будут нуждаться в ремонте перед отправкой в Европу. Они также могут быть быстро отправлены в Украину для использования как источник запасных частей.

Украинский консультант по вопросам обороны Джей Си Додсон, который помогал в проведении первоначальных переговоров о передаче австралийских "Абрамсов", заявил в комментарии изданию, что машины должны прибыть на фронт быстрее, чем обычно.

"Одна из уникальных особенностей австралийских танков заключается в том, что они находятся в достаточно хорошем рабочем состоянии. Тот факт, что у украинцев уже есть несколько M1A1, полученных от союзников, говорит о том, что существует хорошая логистическая цепочка, а также определенная подготовка", - сказал он.

Как отмечают аналитики Defense Express, передача 49 танков выведет Австралию на первое место в донорстве танков Abrams в Украину - до этого ВСУ получили только 31 танк Abrams в той же версии от США.

Кроме того, в австралийских машинах нет брони из обедненного урана, которая не предназначена для экспорта из США.

В конце прошлого года Украина направила официальный запрос Австралии на передачу списанных 45 армейских многоцелевых вертолетов Taipan. Однако Австралия приняла решение порезать вертолеты на запчасти, и теперь продает их корпорации Airbus.

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