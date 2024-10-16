Швеция увеличивает расходы на оборону, чтобы справиться с "военной ситуацией", заявил министр обороны страны Паль Йонссон в интервью POLITICO. Министр считает, что нападение России на Швецию "исключить нельзя".

Оборонные расходы Швеции, вступившей в прошлом году в НАТО, в следующем году вырастут на 10%, до 2,4% от ВВП. Это часть долгосрочного плана по усилению обороны этой балтийской страны. Йонссон отметил, что Россия является основной угрозой для Швеции и всего НАТО. Несмотря на то, что российские сухопутные войска сейчас связаны войной в Украине, Швеция учитывает готовность России идти на большие военные и политические риски.

Власти Швеции планируют дополнительно выделить 170 миллиардов крон (15 миллиардов евро) на военные нужды и 35,7 миллиарда крон на гражданскую оборону до 2030 года, что поднимет оборонный бюджет Швеции до 2,6% от ВВП к 2028 году, превысив целевой показатель НАТО в 2%.

Йонссон подчеркнул, что цель страны — быть готовой к "военной ситуации", а также избежать того, чтобы Швеция, с её протяженной береговой линией и малонаселёнными арктическими регионами, стала "привлекательной целью" для Москвы. План предусматривает укрепление военной и гражданской инфраструктуры, включая энергетику, транспортных сетей, здравоохранения и финансовых систем.

Оборонный бюджет также предусматривает вложения в бронетехнику, ракетные системы, разведывательные самолеты Globaleye, вертолеты Black Hawk и истребители Saab Gripen 39E. Флот модернизирует пять корветов класса Visby и приобретет три новых боевых корабля класса Luleå.

К 2030 году численность ежегодно призываемых на службу граждан Швеции увеличится до 10,000, а общая численность вооружённых сил вырастет до 115,000 человек.

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